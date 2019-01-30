Лукашенко: нужно создать честный рейтинг беларуских СМИ

Александр Лукашенко провел совещание, на котором обсуждались варианты новых подходов к обеспечению информационной безопасности Беларуси. По информации RFRM рассказываем, что ждет наши СМИ в ближайшем будущем.



Лукашенко начал с рассказа о том, что сегодня, во время звонка президенту России Владимиру Путину уже затронул этот вопрос: «В плане предстоящей встречи определились, что мы серьезно обсудим эту проблему в контексте наших двусторонних отношений, где мы можем поработать вместе», – сказал президент.

Пять цитат Лукашенко о будущем беларуских СМИ

Про информационные войны



«Скажем прямо (не дай бог, конечно): любая холодная или тем более горячая война никогда не начинается без информационного давления и противоборства. Поэтому в более масштабном, серьезном ключе мы эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета безопасности Беларуси».



Про имидж Беларуси в СМИ



«Пропагандировать нам особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны — это надо. И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь (а они порой с разных сторон предпринимаются), мы должны уметь. И нам надо в этом плане определиться. Именно информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета».



Про низкую эффективность в противодействии разного рода каналам, страницам и сайтам в интернете



«Эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете. Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем».



Про организацию, которая будет составлять рейтинг беларуских СМИ



«Но ее надо сделать такой, чтобы ей доверяли люди и, прежде всего, СМИ, которые будут подлежать этой оценке».



Про рекламный рынок



«Надо посмотреть, как его можно защитить, если в этом есть определенная нужда. Словом, в каком направлении, в каком контексте мы будем действовать в плане рекламы в СМИ, чтобы эти деньги остались прежде всего у нас в стране, у вас — ведущих средств массовой информации».



Напомним, в декабре в Беларуси вступила в силу новая редакция закона о СМИ. Она устанавливает требования к редакциям СМИ телевизионных каналов о наличии не менее 30% контента беларусского производства. Иностранные телепрограммы могут транслироваться только без изменения содержимого. И также она ограничивает права комментировать сайты СМИ анонимно, без указания данных.