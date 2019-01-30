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5 февраля риелторы будут консультировать бесплатно всех желающих

31.01.2019 19:04 — Разное | Tut.by  
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Белорусские риелторы отмечают свой профессиональный праздник 5 февраля. По этому случаю, уже традиционно, агентства недвижимости проведут дни открытых дверей. «В этот день любой желающий сможет бесплатно проконсультироваться у опытного специалиста по вопросам недвижимости», — рассказал Вадим Маевский, председатель комитета по информации, имиджу и рекламе ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость» (БелАН). Подробнее об акции — читайте материале.


5 февраля бесплатно будут консультировать аттестованные риелторы крупнейших агентств недвижимости, которые входят в БелАН. Вадим Маевский рассказал, что специалисты помогут сориентироваться на рынке недвижимости тем, кто решил купить или продать, например, квартиру, дом, дачу, гараж или коммерческую недвижимость.

У специалистов также можно будет узнать, как юридически правильно оформить сделку купли-продажи, как проверить ее чистоту.

Аттестованные риелторы проконсультируют, как, например, поступить с недвижимостью при разводе, чтобы не потерять свою долю или чтобы сделку не посчитали ничтожной. Или что нужно делать при оформлении недвижимости в наследство, а также в случае ее дарения.

Консультации пройдут с 10.00 до 18.00 не только в Минске, но и в Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске, Могилеве, Новополоцке, Борисове, Орше, Бобруйске, Смолевичах, Жодино.

Вот список агентств:

ООО «Агентство недвижимости «БелЦТН», ООО «Центр недвижимости «Пакодан, УП «Мольнар», ОДО «Недвижимость линия закона», ООО «Агентство недвижимости «Эксперт», ООО «Агентство недвижимости «БлагоДом», ООО «Уласны дах», ООО «Мариэлт», ООО «Центр недвижимости «Ситилэнд», ООО «Гид по недвижимости», ЧРУП «Вива Консалт», ООО «Партнер для всех», ООО «Твой маёнтак», ООО «Центр недвижимости «Престиж», ОДО «Западная недвижимость», ООО «Новоселье», ООО «Экспресс-Недвижимость Инвест», ЧУП «Гарант успеха», ООО «7 этажей», УП «Дианэст», ОДО «Дианэст-строинвест», ЧУП «Счастливый адрес», ОДО «Приам-М», ОДО «Старый стиль», ОДО «Оршанский центр недвижимости».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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