Нестандартная наружная реклама от компании ADMEN

Львиная доля коммерческой информации приходится именно на нее. Вывески, билборды, баннеры, плакаты, световые короба, - в любом городе они встречаются на каждом шагу. Особенно заметны те, которые выполнены ярко и оригинально. Нестандартная наружная реклама стратегически оправданна, так как быстрее достигает целевую аудиторию.

Разработать и изготовить эффектную рекламу - своего рода искусство. И здесь тоже есть свои корифеи и эксперты. Бесспорным лидером белорусского рынка является компания ADMEN. Впрочем, бренд известен не только на родине, но и далеко за ее пределами. За четверть века фирмой приобретен богатейший опыт; 50 000+ проектов в РБ, Балтии, СНГ и других странах реализовано ею под ключ. Компания располагает мощным техническим, материальным и интеллектуальным потенциалом. В ее команде работают только профессионалы: инженеры, менеджеры, дизайнеры, логисты, монтажники и др. По единым расценкам ADMEN предлагает изготовление наружной рекламы в Минске , Гомеле, Витебске, Бресте и Могилеве. Все заказы выполняются с высоким качеством и в четко обозначенный срок. Подать заявку можно на сайте компании.

Вниманию клиента предлагаются все виды наружной рекламы: лайтбоксы, объемные буквы, пилоны, световые вывески, технологическая пленка на транспорте, рекламные стенды и другие носители информации. Продукция отвечает стандартам Евросоюза. Работая над заказом, дизайнеры стремятся избегать банальности и воплощать креативные идеи. Каждый проект детально оговаривается с заказчиком. Предприятие почти не ограничено в возможностях. Изготавливать наружную рекламу здесь реально любых размеров и форм. Большим спросом, к примеру, пользуются объемные изображения с подсветкой. Для производства таких конструкций используются самые современные материалы.

Монтаж наружной рекламы также входит в компетенцию АДМЕН. Компания гарантирует надежность установленных конструкций. Получение разрешений и другие формальности, связанные с рекламой, компания берет на себя. Монтаж вывесок, букв, щитов и т.п. возожжен на любой высоте. С помощью онлайн-калькулятора клиент может предварительно узнать стоимость рекламы. Для этого в специальное поле следует внести параметры заказа.

*на правах рекламы