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Нестандартная наружная реклама от компании ADMEN

31.01.2019 19:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Нестандартная наружная реклама от компании ADMEN
АиФ

Львиная доля коммерческой информации приходится именно на нее. Вывески, билборды, баннеры, плакаты, световые короба, - в любом городе они встречаются на каждом шагу. Особенно заметны те, которые выполнены ярко и оригинально. Нестандартная наружная реклама стратегически оправданна, так как быстрее достигает целевую аудиторию.

Разработать и изготовить эффектную рекламу - своего рода искусство. И здесь тоже есть свои корифеи и эксперты. Бесспорным лидером белорусского рынка является компания ADMEN. Впрочем, бренд известен не только на родине, но и далеко за ее пределами. За четверть века фирмой приобретен богатейший опыт; 50 000+ проектов в РБ, Балтии, СНГ и других странах реализовано ею под ключ. Компания располагает мощным техническим, материальным и интеллектуальным потенциалом. В ее команде работают только профессионалы: инженеры, менеджеры, дизайнеры, логисты, монтажники и др. По единым расценкам ADMEN предлагает изготовление наружной рекламы в Минске, Гомеле, Витебске, Бресте и Могилеве. Все заказы выполняются с высоким качеством и в четко обозначенный срок. Подать заявку можно на сайте компании.

Вниманию клиента предлагаются все виды наружной рекламы: лайтбоксы, объемные буквы, пилоны, световые вывески, технологическая пленка на транспорте, рекламные стенды и другие носители информации. Продукция отвечает стандартам Евросоюза. Работая над заказом, дизайнеры стремятся избегать банальности и воплощать креативные идеи. Каждый проект детально оговаривается с заказчиком. Предприятие почти не ограничено в возможностях. Изготавливать наружную рекламу здесь реально любых размеров и форм. Большим спросом, к примеру, пользуются объемные изображения с подсветкой. Для производства таких конструкций используются самые современные материалы.

Монтаж наружной рекламы также входит в компетенцию АДМЕН. Компания гарантирует надежность установленных конструкций. Получение разрешений и другие формальности, связанные с рекламой, компания берет на себя. Монтаж вывесок, букв, щитов и т.п. возожжен на любой высоте. С помощью онлайн-калькулятора клиент может предварительно узнать стоимость рекламы. Для этого в специальное поле следует внести параметры заказа.

*на правах рекламы

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
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