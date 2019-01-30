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Примерить кроссовки через смартфон: приложение Wanna Kicks разработали в Беларуси

31.01.2019 19:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чтобы примерить обувь, больше не обязательно посещать магазин. Белорусский стартап – резидент Парка высоких технологий – выпустил продукт, который позволяет подобрать кроссовки с помощью смартфона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нужно просто открыть приложение, выбрать в нем пару для примерки, навести камеру на ногу, и на ней появится 3D-модель выбранного экземпляра. Трехмерный кроссовок не спадает при повороте камеры или движении. Разработчики считают, что их приложение будет полезно производителям для продвижения новых моделей, а также поможет сократить число возвратов уже купленной обуви.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Чтобы примерить обувь, больше не обязательно посещать магазин. Белорусский стартап – резидент Парка высоких технологий – выпустил продукт,...
 
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