Оказалось, что дом мэра Риги Ушакова принадлежит чиновнику Роснефти









Дом, где живёт Ушаков. Фото: Delfi.





Дом расположен на земельном участке площадью 2132 квадратных метров и имеет статус памятника местного значения, пишет НН.





За какую сумму Ушаков арендует его у Тумата и как долго он там живет, не уточняется.





Ранее сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски в кабинете Ушакова и в доме, в котором он проживает.



