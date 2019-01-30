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Оказалось, что дом мэра Риги Ушакова принадлежит чиновнику Роснефти

31.01.2019 20:03 — Разное | Партизан  
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Элитный дом за 331 170 евро, в котором проживает мэр Риги Нил Ушаков, принадлежит гражданину Германии Йоргу Тумату, который занимает один из ключевых постов в российской корпорации Роснефть, сообщает Delfi.



Дом, где живёт Ушаков. Фото: Delfi.

Дом расположен на земельном участке площадью 2132 квадратных метров и имеет статус памятника местного значения, пишет НН.

За какую сумму Ушаков арендует его у Тумата и как долго он там живет, не уточняется.

Ранее сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски в кабинете Ушакова и в доме, в котором он проживает.


 
 
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Элитный дом за 331 170 евро, в котором проживает мэр Риги Нил Ушаков, принадлежит гражданину Германии Йоргу Тумату, который занимает один из ключевых постов в...
 
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