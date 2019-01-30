Третьяковский вор: хотел с Путиным «сделают Россию лучше»

Денис Чуприков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости





Об этом в четверг, 31 января, сообщает mk.ru.

Он ловко выкрал из Третьяковки картину на миллион долларов. Но допустил ошибку и попался.

По словам Дениса Чуприкова, он хотел привлечь к себе внимание, а затем вернуть произведение искусства и попросить о встрече с главой государства. Во время беседы с российским лидером мужчина планировал предложить идеи, которые «сделают Россию лучше».





Обвиняемый отметил, что не имеет криминального прошлого, а единственные совершенные им правонарушения — штрафы за превышение скорости. Также у него находили афродизиаки, но они, по словам Чуприкова, были приобретены через интернет законным путем.





Арестант рассказал, что в Третьяковскую галерею он прошел без билета, так как «немного обладает гипнозом», а картину «Ай-Петри. Крым» выбрал интуитивно.





Напомним, уроженец Феодосии Чуприков похитил полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей 27 января . Он подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. Полицейские задержали подозреваемого в его собственном доме в поселке Заречье (Московская область). Там же была найдена похищенная картина. . Он подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. Полицейские задержали подозреваемого в его собственном доме в поселке Заречье (Московская область). Там же была найдена похищенная картина.







