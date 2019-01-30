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Третьяковский вор: хотел с Путиным «сделают Россию лучше»

31.01.2019 19:54 — Разное | Партизан  
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Задержанный за кражу картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи заявил, что пошел на преступление ради встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Денис Чуприков
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Об этом в четверг, 31 января, сообщает mk.ru.
Он ловко выкрал из Третьяковки картину на миллион долларов. Но допустил ошибку и попался.
По словам Дениса Чуприкова, он хотел привлечь к себе внимание, а затем вернуть произведение искусства и попросить о встрече с главой государства. Во время беседы с российским лидером мужчина планировал предложить идеи, которые «сделают Россию лучше».

Обвиняемый отметил, что не имеет криминального прошлого, а единственные совершенные им правонарушения — штрафы за превышение скорости. Также у него находили афродизиаки, но они, по словам Чуприкова, были приобретены через интернет законным путем.

Арестант рассказал, что в Третьяковскую галерею он прошел без билета, так как «немного обладает гипнозом», а картину «Ай-Петри. Крым» выбрал интуитивно.

Напомним, уроженец Феодосии Чуприков похитил полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей 27 января. Он подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея. Полицейские задержали подозреваемого в его собственном доме в поселке Заречье (Московская область). Там же была найдена похищенная картина.



 
 
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Задержанный за кражу картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи заявил, что пошел на преступление ради встречи с президентом России Владимиром Путиным.
 
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Светлы шлях
Единство
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Слуцк Город
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