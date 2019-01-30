Oops! В Гданьске во время проверки предприятий нашли десятки белорусов-нелегалов

Среди почти полтысячи рабочих-иностранцев выявили 61 нелегала — в основном белорусов и украинцев. У этих людей не было разрешения на работу, а у некоторых — разрешения на временное пребывание в Польше. Выяснилось, что работодатели вовремя не сообщили в бюро по трудоустройству о том, что у них есть рабочие из стран зарубежья. Теперь компании получат штрафы.



