Быковский: Лукашенко хочет, чтобы информационную безопасность держали в своих руках белорусские пропагандисты, а не московские друзья

- Лукашенко обратил внимание, что существует проблема информационной безопасности с разных сторон. Это достаточно важный момент, поскольку под «разными сторонами» имеется в виду, среди прочего, и Россия.

Лукашенко сказал, что белорусское государство не имеет успехов в борьбе в интернете и социальных сетях. Это признание является банальным и известным, но данный факт признал руководитель государства. А для исправления ситуации создается новое государственное агентство. Тоже интересный факт. Ни задачи агентства, ни его функции не озвучены, но видно, что оно займется рейтингами, интернет-СМИ и каким-то образом призвано так регулировать рекламный рынок.





- Что означает создание подобного агентства?





- Это значит, что реклама в социальных сетях (белорусских социальных сетей нет) делается подозрительной для государства. Деньги должны оставаться в Беларуси, а значит, в соцсетях рекламироваться не желательно. К чему может привести такая политика, мне лично непонятно. Если это решение будет каким-то образом исполняться, например, государственными пропагандистами, значит, они будут менее эффективно просовывать свои посты в фейсбуке, ВКонтакте и других соцсетях – это противоречит задаче, которая озвучена.





Сегодня рекламный рынок, с одной стороны, регулируется законом о рекламе, с другой, существует саморегулирование: цифровое сообщество определяет не то чтобы правила игры, но стандарты, уровень доверия друг другу. У них нет структуры, которая бы представляла государство; существует саморегуляция, когда крупные игроки встречаются, вместе обсуждают состояние дел и вырабатывают совместную политику. Сейчас, скорее всего, над ними появится некое агентство, которое попытается быть либо первым среди равных, либо регулировать рекламную деятельность. На основании очень скупых слов, прозвучавших на совещании, трудно определить, насколько это важно и насколько разрушительным может стать создание такого агентства для рекламного рынка.





На совещании присутствовали руководители всех государственных телеканалов и «СБ.Беларусь сегодня». Но на встрече не было никого, кто является реальным игроком в интернете, не было негосударственных медиа. С одной стороны, было бы странно, если бы они попали на совещание, а с другой, сегодня проходило не заседание Совета безопасности, которое только анонсировалось. Вывод: все делается без участия лидера интернет-рынка TUT.BY. Раз это делается без него, значит, это делается против него.





- Означает ли сегодняшнее совещание, что государство намерено выстроить линию защиты от российской пропаганды?





- Лукашенко во время протокольной части заседания напомнил, что вызовы информационной безопасности идут с разных сторон – это максимум, что он мог сказать в условиях поиска путей примирения с Россией. А Россия формально является главным союзником: даже информационная политика союзного государства утверждена нормативными актами. Но помня обмен шпильками двухнедельной давности, скорее всего, Александр Лукашенко хочет, чтобы информационную безопасность держали в своих руках белорусские пропагандисты, а не московские друзья.







