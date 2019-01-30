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Если УПЦ откажется изменить свое название, ее переименует Минкульт - нардеп
Санкции за отказ религиозной организации с духовным центром в России сменить свое название не предусмотрены, в таком случае ее переименует министерство культуры Украины, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский.
"Санкции не предусмотрены... Но в Едином реестре, очевидно, эта строка будет изменена. Официально эта община будет называться иначе, если она сама это не изменит", - сказал В.Еленский агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.
Как отметил нардеп, название религиозной организации, центр которой находится на территории государства-агрессора, сменит регистрирующий орган, если сама организация не переименует себя. "Сейчас это государственный орган по делам религии. Таковым является министерство культуры", - напомнил он.
Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.
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Санкции за отказ религиозной организации с духовным центром в России сменить свое название не предусмотрены, в таком случае ее переименует министерство культуры...
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