Если УПЦ откажется изменить свое название, ее переименует Минкульт - нардеп

Санкции за отказ религиозной организации с духовным центром в России сменить свое название не предусмотрены, в таком случае ее переименует министерство культуры Украины, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский.

"Санкции не предусмотрены... Но в Едином реестре, очевидно, эта строка будет изменена. Официально эта община будет называться иначе, если она сама это не изменит", - сказал В.Еленский агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как отметил нардеп, название религиозной организации, центр которой находится на территории государства-агрессора, сменит регистрирующий орган, если сама организация не переименует себя. "Сейчас это государственный орган по делам религии. Таковым является министерство культуры", - напомнил он.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.