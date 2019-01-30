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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал престижного турнира WTA в Санкт-Петербурге.
На стадии 1/8 финала она обыграла Элисон ван Уйтванк из Бельгии – 6:1, 6:4.
В четвертьфинале белоруске предстоит сыграть с российской теннисисткой Екатериной Александровой.
Отметим, что Соболенко занимает 10-е место в рейтинге WTA, ван Уйтванк – 52-е, Александрова – 78-е.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал престижного турнира WTA в Санкт-Петербурге. На стадии 1/8 финала она обыграла Элисон ван Уйтванк из...
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