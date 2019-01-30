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В Молодёжном центре на вечер встречи выпускников пройдут дискотеки
31.01.2019 — Разное | Слуцк Город
В субботу, 2 февраля, в Городском молодёжном центре пройдут две дискотеки. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в администрации учреждения.
Первая, молодёжная дискотека «Dance Party», начнётся в 19:00. Стоимость билета - 3 рубля.
А ночная дискотека для взрослых, посвящённая вечеру встречи выпускников, стартует в 23:00. Вход - 6 рублей.
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В субботу, 2 февраля, в Городском молодёжном центре пройдут две дискотеки. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в администрации учреждения.
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