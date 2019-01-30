В Молодёжном центре на вечер встречи выпускников пройдут дискотеки





В субботу, 2 февраля, в Городском молодёжном центре пройдут две дискотеки. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в администрации учреждения.

Первая, молодёжная дискотека «Dance Party», начнётся в 19:00. Стоимость билета - 3 рубля.

А ночная дискотека для взрослых, посвящённая вечеру встречи выпускников, стартует в 23:00. Вход - 6 рублей.