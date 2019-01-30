В Слуцке начинают работать врачи общей практики. График

По информации SlutskGorod, с начала следующей недели, 4 февраля в Слуцкой центральной районной больнице начнут работать врачи общей практики.

График работы врачей общей практики и терапевтов опубликован на сайте Слуцкого райисполкома.

Ранее сообщалось, что ряд медицинских услуг Слуцкая ЦРБ будет осуществлять на межрегиональном уровне - обслуживаться здесь смогут и жители соседних районов.

На сайте Белорусского государственного медицинского университета, который занимается переподготовкой специалистов, утверждается, что врачи общей практики - «мастера на все руки», которые могут оказывать куда более широкий спектр помощи пациентам, чем участковые терапевты.





Напомним, с недавнего времени терапевтам и врачам общей практики увеличили время приёма граждан.



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