Контрольная закупка: сколько стоит продуктовая корзина в Минске и Слуцке





«В столице жить дорого! Та же буханка хлеба или бутылка молока, пусть и на несколько копеек, но дороже», — часто можно услышать от жителей райцентров. Корреспонденты МЛЫН.BY решили провести свой гастрономический эксперимент. Купили традиционный и, на наш взгляд, относительно недорогой набор продуктов в Минске и Слуцке.

В рамках эксперимента направляемся сразу в один из сетевых столичных магазинов. Итак, что мы покупаем? Хлеб/батон, молоко, творог, масло, сметану, яйца, вареную колбасу, курицу, макароны, шоколад и чай.

Начинаем с хлеба. Берем тот, который подешевле: черный хлеб «Слуцкi каравай» 400 грамм за 0,65 рубля и батон нарезанный по 1,25 рубля за полкило.





В молочном отделе выбираем пачку творога (200 грамм) однопроцентной жирности за 1 рубль 05 копеек. Молоко здесь предлагают по низкой цене — 1,49 рубля за бутылку (900 мл) 2,5% жирности. Нам подходит!





Далее в нашу корзину отправляется баночка сметаны (400 грамм) жирностью 26% за 2,47 рубля и пачка сливочного масла по цене 2 рубля 69 копеек. Берем десяток яиц стоимостью 2 рубля 59 копеек.





Движемся за макаронами. Выбор большой: от трех-пяти рублей за иностранную продукцию и до 0,75 рубля за белорусскую. Решаем поддержать отечественного производителя, и покупаем рожки «Любительские» — 900 грамм за 1,30 рубля.





Выбор «варенки» оставили напоследок. Как подсказывает продавец:

— Дорогая колбаса не всегда самая вкусная. Лучше покупать проверенную, ту, что сами пробовали не раз!

Соглашаемся и берем куриную «Мортаделлу» высшего сорта — 620 грамм за 6,43 рубля. Подходящее соотношение цены и качества. Теперь по списку курица. Выбираем целую тушку — 4,49 рубля за кило. Так, за курицу весом почти в 1800 г выходит 8,08 рубля.





Завершая поход в магазин, кладем в корзину чай. Обычный черный — 1,99 рубля за 25 пакетиков. А чтобы подзарядиться энергией, берем на акции 90-граммовую шоколадку с орехами —1 рубль 59 копеек.





И что у нас получилось? За самый обычный продуктовый набор покупателю в Минске придется заплатить — 31 рубль 58 копеек.

Аналогичную продуктовую корзину собираем и в Слуцке. Для чистоты эксперимента выбираем не сетевой магазин или гипермаркет, как в Минске, а типичную местную торговую точку — с небольшим залом, узкими прилавками и простым набором товаров. Пусть без изысков, но здесь есть все необходимое.

Первым делом направляемся в колбасный отдел. Выбор вареной колбасы достаточно большой — от «Любительской», почти по 9 рублей за килограмм, до самых простых вариантов: 1-го сорта из мяса птицы, стоимостью чуть выше 3 рублей. Самая дешевая — куриная бессортовая, за килограмм которой придется отдать меньше 3 рублей. Дешевле только ливерка и зельц. Впрочем, продавец уверяет:

— Берут ее неплохо. Сырую не поешь, а вот для жарки и варки, говорят, подходит.





Взвесив все за и против, все-таки делаем выбор в пользу более дорогого варианта — колбасы из мяса птицы высшего сорта, килограммовая палка которой обойдется в 3,69 рубля. Дальше по списку покупка курицы. Среди многочисленных вариантов разделки останавливаем выбор на цельной куриной тушке, по 4,16 за килограмм. Курица весом в 1700 г обходится нам в 7 рублей 7 копеек.





Отправляем в свою продуктовую корзинку также десяток яиц стоимостью 2 рубля 5 копеек, двухсотграммовую пачку творога 6% жирности за 99 копеек, пакет сметаны жирностью 26% и весом 400 грамм за 1 рубль 11 копеек, пачку сливочного масла по цене 1,75 рубля за 160 грамм и пакет молока 2,5% жирности за 1 рубль 12 копеек.

В хлебобулочном отделе выбираем самый выгодный по соотношению вес/цена черный хлеб — 1 рубль 25 копеек за 900 грамм, и батон — полкило за 1,27 рубля.





К ним отправляется и большая пачка отечественных макарон «спагетти» за 99 копеек. Чтобы подсластить жизнь, выбираем себе недорогую молочную шоколадку стоимостью 1 рубль 24 копейки, и пачку недорогого черного чая, за которую отдаем 1,22 рубля.





По подсчетам Белстата, средняя зарплата минчан в декабре 2018 года достигла 1567 рублей. Если вычесть подоходный налог и отчисления ФСЗН, остается 1347. Значит, в течение месяца такой набор продуктов среднестатистический минчанин может себе позволить аж 42 раза! (Если бы не оплата коммуналки и карманные расходы).

За декабрь средняя зарплата в Слуцке составила 858,2 рубля. Вычесть подоходный налог и ФСЗН — остается 738 рублей. На эту сумму можно купить 31 такой набор, подытоживает ресурс.