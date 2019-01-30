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Лукашенко потребовал усилить информационную безопасность
31.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Усилить работу СМИ. Александр Лукашенко провел совещание по информационной безопасности, сообщает телеканал «МИР 24». По словам президента, любые войны и конфликты начинаются с противостояния в прессе.
«Пропагандировать нам особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны – это надо. Противостоять, особенно в СМИ, атакам, которые предпринимаются на Беларусь, мы должны уметь. Нам надо в этом плане определиться – информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета», – отметил президент Беларуси.
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По словам президента Беларуси, надо уметь противостоять атакам в СМИ, которые предпринимаются на страну.
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