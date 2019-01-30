Лукашенко потребовал усилить информационную безопасность

Усилить работу СМИ. Александр Лукашенко провел совещание по информационной безопасности, сообщает телеканал «МИР 24». По словам президента, любые войны и конфликты начинаются с противостояния в прессе.

«Пропагандировать нам особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны – это надо. Противостоять, особенно в СМИ, атакам, которые предпринимаются на Беларусь, мы должны уметь. Нам надо в этом плане определиться – информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета», – отметил президент Беларуси.