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Беларусбанк принял решение, будет ли возобновлять выдачу кредитов на приобретение жилья

31.01.2019 20:37 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY
Беларусбанк возобновляет выдачу кредитов на приобретение жилых помещений у застройщиков (то есть на первичном рынке), об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в контакт-центре банка. Кредиты на приобретение вторичного жилья по-прежнему выдаваться не будут.

Напомним, с 8 ноября Беларусбанк приостановил прием новых заявок на кредиты на приобретение жилых помещений. Банк также поднял процентные ставки по кредитам на строительство до 15% годовых (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов). До повышения — 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта). Кроме того, при расчете размера кредита на недвижимость банк перестал учитывать совокупный доход близких родственников и членов семьи.

С 1 февраля кредиты на приобретение жилых помещений у застройщиков будут выдавать под 16% (ставка рефинансирования + 6 процентных пунктов). Срок пользования кредитом — до 20 лет.

БПС-Сбербанк, который приостановил выдачу кредитов на жилье в конце ноября прошлого года, пока не собирается их возобновлять, сообщили в контакт-центре банка. Исключением являются кредиты, предоставляемые населению на льготных основаниях в рамках указа № 240.

БПС-Сбербанк банк частично возобновил потребительские кредиты — сейчас доступно два предложения. Кроме того, в банке можно взять кредит на приобретение автомобиля «Geely», кредит на рефинансирование и оформить карту рассрочки.

 
 
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