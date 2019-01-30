|
На вечер четверга и утро пятницы объявлен оранжевый уровень
Фото: Reuters
В четверг, в период с 18 до 23 часов, на большей части территории республики и в период с 18 до 21 часа в Минске ожидаются туманы при видимости 100−500 метров, которые сохранятся в ночные и утренние часы 1 февраля, сообщают синоптики.
Специалисты напоминают, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Особенно внимательным надо быть автомобилистам — отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. При движении в тумане повышается утомляемость водителей, осторожность не будет излишней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)