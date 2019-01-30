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Минск за нормализацию отношений с ЕС и США - МИД Беларуси

31.01.2019 20:24 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь выступает за улучшение отношений как с ЕС, так и США, заявил замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко, выступая в четверг в Атлантическом совете.

"Мы заинтересованы в улучшении отношений с ЕС и США", - сказал О.Кравченко.

Он напомнил, что ЕС является соседом и крупным партнером Минска, ЕС и Беларусь объединены экономическими связями, торговлей и взаимными инвестициями, а также контактами между гражданами.

О.Кравченко отметил, что отношения Беларуси с США улучшаются, но призвал при этом не забывать, с какой низкой точки началось это улучшение. То, что происходит в отношениях Беларуси и США прямо сейчас, отметил О.Кравченко - это "просто процесс возвращения к нормальности".

"Мы хотим наилучших отношений с Россией и нормализованных отношений с Западом, мы хотим дружить со всеми, включая евро-атлантическое сообщество. Я понимаю, что это гораздо проще сказать, чем сделать", - подчеркнул он.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь выступает за улучшение отношений как с ЕС, так и США, заявил замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко, выступая в четверг в Атлантическом...
 
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Полымя
Lida.Info
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Светлы шлях
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