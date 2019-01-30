Лукашенко поздравил Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу Биллаха с избранием Верховным правителем Малайзии

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил султана штата Паханг Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу Биллаха с избранием Верховным правителем Малайзии, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Надеюсь, что при вашей поддержке дружба и взаимодействие между нашими странами будут динамично развиваться и укрепляться", - говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал новому правителю Малайзии хорошего здоровья, личного счастья и успехов на ответственной государственной должности.