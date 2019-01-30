Под антарктическим ледником обнаружили громадную талую полость

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде известен своим быстрым движением, скорость которого временами доходит до двух километров в год. От ледника периодически откалываются огромные айсберги, которые выносятся в море Амундсена и дальше на север. Об этом пишет «Популярная механика» со ссылкой на публикацию в журнале Science Advances.



Фото: wikipedia

Недавно Американские исследователи обнаружили под ледником Туэйтса огромную талую полость площадью около 40 квадратных километров при трехсотметровой высоте. Ученые считают, что полость образовалась при таянии 14 миллиардов тонн льда.

Большая часть этого льда растаяла за последние три года. Кроме того, эта полость наверняка не единственная. Все вместе это означает, что ледник держится на грунте куда слабее, чем можно было бы ожидать от льдов многокилометровой мощности.

Ученые опасаются, что быстрое разрушение этого ледника может повлечь за собой ускоренное таяние всех прочих. Уровень воды в мировом океане чуть повысится и шельфовым ледникам станет чуть проще отрываться от грунта, становясь просто льдинами, пусть и очень большими.

А по мере их разрушения и таяния образующихся айсбергов, воды станет еще больше. Кроме того, ледник сейчас играет роль своеобразной «подпорки» для соседних ледовых массивов. Если она исчезнет, их сползание в океан, вероятно, ускорится. Даже если таяние льда ограничится только этим ледником, уровень океана поднимется примерно на 65 сантиметров.