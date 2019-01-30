Безопасность прежде всего

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Вчера, 31 января, работники Несвижского РОЧС в очередной раз проверили противопожарное состояние жилых домов в нескольких населенных пунктах нашего региона. Побывав в Сейловичах, Бузунах, Андрушах, пос. Ударном и других, они провели противопожарный инструктаж с жителями, особое внимание уделялось одиноко проживающим гражданам. В мероприятии также приняли участие сотрудники РОВД, представители сельских исполнительных комитетов, работники Несвижского Энергонадзора.

На снимке: старший инженер ГСЧСиГО лейтенант внутренней службы Дмитрий Кукуло беседует с жительницей пос. Ударный.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.