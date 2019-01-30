Опасный мусор. Почему нельзя выбрасывать градусники?

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В редакцию «НН» обратилась жительница района с вопросом «Как правильно собрать разбившийся градусник и как его утилизировать»?

Разъяснения по данному вопросу дает первый заместитель начальника Несвижского РОЧС майор внутренней службы Владимир Желенговский:

— Для сбора ртути из разбившегося градусника нужно подготовить наполненную водой банку с плотной крышкой, обыкновенную кисточку, резиновую грушу, бумажный конверт, лейкопластырь, мокрую газету, тряпку и раствор марганцовки. При помощи кисточки можно собрать самые крупные шарики ртути в бумажный конверт. Затем втянуть в резиновую грушу более мелкие шарики, а самые маленькие капельки «наклеить» на лейкопластырь. Далее всю собранную ртуть нужно поместить в банку с водой и плотно ее закрыть. Ни в коем случае нельзя использовать пылесос. По окончании этой процедуры — провести влажную уборку комнаты. Для обработки пола используют раствор марганцовки или мыльно-содовый раствор (400 г хозяйственного мыла и 0,5 кг кальцинированной или пищевой соды на 10 л воды). После влажной уборки надо проветрить помещение.

Что же делать с собранной ртутью? Как рассказал Владимир Николаевич, банку с собранной ртутью физические лица могут сдать в отдел РОЧС по ул. Сновской в Несвиже. А если же градусник у вас просто поврежден (без вытекания ртути), то, как сообщила заместитель главного врача по медобслуживанию Несвижской ЦРБ Галина Сикирицкая, его можно сдать инженеру по метрологии центральной районной больницы. Предварительно поврежденный градусник надо положить в пластиковую бутылку, подписать, сколько штук находится в бутылке, имя и фамилию того, кто это собрал.

Почему нельзя выбрасывать градусник вместе с бытовыми отходами? Ртуть нарушает работу нервной системы, почек и сердечно-сосудистой системы. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что «развивающиеся системы организма (например, нервная система плода) наиболее чувствительны к токсическому воздействию ртути… Другие системы, которые могут быть затронуты, включают дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт, гематологическую, иммунную и репродуктивную». Доза всего лишь в 0,3 грамма может стать причиной необратимых поражений внутренних органов и привести к летальному исходу.

Опасность ртути заключается еще и в том, что она может накапливаться в пищевых цепочках, а затем попадать в организм человека. Если ртуть правильно не утилизировать, она попадет в почву, воздух, водоемы. Так, к примеру, разлитая в воде ртуть накапливается в водорослях, планктоне, а затем в мясе рыб или креветок. В почве она может преобразовываться в метилртуть, еще более опасное ядовитое вещество, поражающее центральную нервную систему. Очистка почвы и воды от ртути и ее соединений — одна из самых актуальных задач, стоящих перед экологами в разных странах.

Ольга КОНДРУКЕВИЧ.