Чествовали лучших. На Несвижчине прошел День спасателя

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Ежегодно 19 января в Беларуси отмечается День спасателя — праздник тех, кто работает в постоянном режиме боевой готовности и в случае опасности первым приходит на помощь. То, что для других — героизм и подвиг, для них — просто работа, пусть даже и связанная с постоянным риском.













































В этот праздничный день в Несвижском городском молодежном центре состоялось торжественное мероприятие для сотрудников Несвижского РОЧС, приуроченное к празднованию 20-летия Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. С профессиональным праздником спасателей поздравили заместитель председателя Несвижского райисполкома по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам города Михаил Афанасик и начальник Несвижского РОЧС подполковник внутренней службы Виталий Бокун. К ним присоединились ветераны органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям района и молодежь. Яркие творческие номера подготовили участники клуба юных спасателей-пожарных «Ястребы» СШ № 4 г. Несвижа и творческих студий Центра.

Сегодня сотрудники МЧС — это то надежное плечо, на которое может смело опереться население при любых самых тяжелых и непредвиденных обстоятельствах. Для них не существует чужой беды, ведь именно спасатели, в случае любой опасности, первыми приходят на помощь, рискуя собственной жизнью и здоровьем.

Поздравить с профессиональным праздником виновников торжества пришли и их близкие. Они, как никто другой, ждут с нетерпением живыми и здоровыми своих сыновей, мужей и отцов, гордятся ими и очень-очень любят.





Самым волнующим моментом мероприятия стала церемония вручения наград. Благодарности председателя Несвижского райисполкома были вручены старшему инженеру группы организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны лейтенанту внутренней службы Дмитрию Кукуло, начальнику караула ПАСЧ № 1 г. Несвиж старшему лейтенанту внутренней службы Сергею Войтику, водителю ПАСП № 12 д. Солтановщина прапорщику внутренней службы Александру Новику, начальнику ПАСП № 14 д. Снов прапорщику внутренней службы Виталию Макарцеву, водителю ПАСЧ № 1 г. Несвиж старшему сержанту внутренней службы Алексею Карповичу. Почетной грамотой Несвижского райисполкома был награжден член совета Несвижского районного отделения Белорусской общественной организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель» Дмитрий Батян.

Грамоты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь был удостоен заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Несвижского РОЧС майор внутренней службы Григорий Семенович. Очередное специальное звание «старший прапорщик внутренней службы» (на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности) было присвоено диспетчеру центра оперативного управления Несвижского РОЧС прапорщику внутренней службы Григорию Высоцкому, очередное специальное звание «майор внутренней службы» (досрочно) — первому заместителю начальника, начальнику инспекции надзора и профилактики Несвижского РОЧС капитану внутренней службы Владимиру Желенговскому.

Нагрудные знаки «Выдатнiк» были вручены водителю ПАСП № 11 г. Несвиж прапорщику внутренней службы Александру Сенько, водителю ПАСЧ № 3 на объектах Несвижского управления магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» прапорщику внутренней службы Сергею Михалькевичу.

Почетной грамотой и Грамотой Минского областного управления МЧС Республики Беларусь были награждены старший помощник начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций майор внутренней службы Виталий Рогалевич и начальник ПАСЧ № 1 г. Несвиж капитан внутренней службы Юрий Бокун.

Наталья ЕРМОШЕНКО.