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«Решили: не пора ли нам замахнуться аж на Турцию». Под Анкарой будут собирать тракторы «Беларус»

31.01.2019 21:14 — Разное | СТВ  
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До конца 2019 года с конвейера завода, который сейчас строят в 80 километрах от Анкары, сойдут первые «Беларусы», рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Решили: не пора ли нам замахнуться аж на Турцию». Под Анкарой будут собирать тракторы «Беларус»

Кирилл Казаков, СТВ:
В Турции при открытии первой очереди завода МТЗ подходили пожилые турецкие фермеры и говорили, что могут купить МТЗ вот хоть прямо сейчас. Опять же был опыт: 16 лет работы трактора и 16 лет – ни одного заменённого винтика. Вот так, собственно говоря, и рождаются «народные легенды», которые являются народным маркетингом.

«Решили: не пора ли нам замахнуться аж на Турцию». Под Анкарой будут собирать тракторы «Беларус»

Ханлар Фатиев, председатель наблюдательного совета ПО «Гянджинский автомобильный завод»: 
Решили: не пора ли нам замахнуться аж на Турцию. Давно и МТЗ, и Гянджинский автомобильный завод – мы давно метим в Турцию. Лет 8 тому назад мы даже посылали свои трактора на апробацию и сертификацию, но всё очень тяжело, никак это не шло. За последний год, по решению глав государств, мы стали больше интегрировать на этот рынок: мы провели совестно с МТЗ большую маркетинговую работу. И было принято решение, что мы начинаем там строительство сборочного предприятия. Это город Кырыккале, в 80 километрах от Анкары. Это экономическая зона. По проведённым маркетинговым работам, мы планируем в первый год – от 500 до 100 тракторов, на второй год мы планируем выйти на 3 тысячи тракторов.

«Решили: не пора ли нам замахнуться аж на Турцию». Под Анкарой будут собирать тракторы «Беларус»

В посольстве Беларуси в Баку стратегию видят ещё шире. Азербайджан, как и Беларусь – часть широкоформатного экономического проекта для всей Евразии – нового Шёлкового пути. И если его центральная ветка проходит как раз через нашу страну, то в южную включён наш стратегический партнёр – Азербайджан.

«Решили: не пора ли нам замахнуться аж на Турцию». Под Анкарой будут собирать тракторы «Беларус»

Геннадий Ахрамович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:
Позволит Беларуси нарастить свои возможности, свой потенциал для повышения наших экспортных возможностей не только на Кавказе, но и в странах Персидского залива. Это Иран, Турция, Пакистан и, в перспективе, Индия.

«Хочу купить ещё один». За что ценят и как собирают тракторы «Беларус» в Азербайджане
 
 
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До конца 2019 года с конвейера завода, который сейчас строят в 80 километрах от Анкары, сойдут первые «Беларусы», рассказали в программе «Специальный репортаж».
 
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