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«Решили: не пора ли нам замахнуться аж на Турцию». Под Анкарой будут собирать тракторы «Беларус»
До конца 2019 года с конвейера завода, который сейчас строят в 80 километрах от Анкары, сойдут первые «Беларусы», рассказали в программе
Кирилл Казаков, СТВ:
Ханлар Фатиев, председатель наблюдательного совета ПО «Гянджинский автомобильный завод»:
В посольстве Беларуси в Баку стратегию видят ещё шире. Азербайджан, как и Беларусь – часть широкоформатного экономического проекта для всей Евразии – нового Шёлкового пути. И если его центральная ветка проходит как раз через нашу страну, то в южную включён наш стратегический партнёр – Азербайджан.
Геннадий Ахрамович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:
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До конца 2019 года с конвейера завода, который сейчас строят в 80 километрах от Анкары, сойдут первые «Беларусы», рассказали в программе «Специальный репортаж».
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