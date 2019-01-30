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ЕС решил создать контактную группу по Венесуэле - Могерини

31.01.2019 21:10 — Разное | Интерфакс  
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Страны ЕС и ряд государств Латинской Америки приняли решение создать контактную группу по Венесуэле, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы приняли решение о создании международной контактной группы, что было согласовано среди членов ЕС и ряда Латиноамериканских стран, которые будут в этом участвовать", - сказала Ф.Могерини, выступая в Бухаресте.

Она отметила, что координировать группу будет ЕС. В нее, в частности, войдут Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Эквадор и Боливия.

Первая встреча контактной группы пройдет в Латинской Америке, заявила Ф.Могерини, выразив надежду, что она состоится уже на следующей неделе.

 
 
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Страны ЕС и ряд государств Латинской Америки приняли решение создать контактную группу по Венесуэле, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика...
 
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