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Организация, которая будет оценивать рейтинги белорусских СМИ: для чего нужна и какие возможности даст

31.01.2019 21:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новые подходы к обеспечению информационной безопасности обсуждали 31 января во Дворце Независимости. К разговору пригласили представителей Администрации Президента, руководителей ведущих СМИ и экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организация, которая будет оценивать рейтинги белорусских СМИ: для чего нужна и какие возможности даст

Вопрос действительно серьезный. Кстати, затрагивался он и во время телефонного разговора Александра Лукашенко с российским коллегой. Планируется, что проблему всесторонне проанализируют на предстоящем заседании Совета безопасности. В последнее время все сложнее противостоять внешнему информационному давлению. В том числе от грамотной медийной политики зависит стабильность в обществе и имидж государства.

Организация, которая будет оценивать рейтинги белорусских СМИ: для чего нужна и какие возможности даст

Александр Лукашенко обсудил с представителями СМИ вопросы информационной безопасности

XXI век принес с собой целый виток «идеологических сражений». Выстраивать собственную систему безопасности сегодня просто необходимо. Но противостоять информационным вбросам нужно умело. Для этого страна должна обладать специальным технологиями.

Организация, которая будет оценивать рейтинги белорусских СМИ: для чего нужна и какие возможности даст

Олег Макаров: «Принято решение о создании научной организации, которая бы занималась вопросами политического анализа»

Основой и фундаментом такой структуры должны стать хорошие специалисты, способные анализировать и понимать происходящие процессы. Их задача не только создать схему работы, но и помочь обществу ориентироваться в потоке большого объема фейковой информации и таким образом укрепить национальную систему безопасности.

Организация, которая будет оценивать рейтинги белорусских СМИ: для чего нужна и какие возможности даст

Олег Макаров, доктор юридических наук, начальник информационно-аналитического управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:

Важнейшим вопросом является анализ информационных потоков, информационного поля. Для этого необходимо создание или структурирование институтов, которые бы могли выявлять и противостоять таким угрозам. Для этого нужно консолидировать специалистов.

Сегодня на совещании глава государства принял решение о том, чтобы создать специальную структуру. Научную аналитическую структуру, которая бы могла как раз таки такими вопросами и заниматься: выявлять и мониторить информационные потоки, выявлять те риски и точки напряжения, на которые необходимо реагировать, которые необходимо учитывать при формировании государственной политики.

На встрече у Президента говорили и о необходимости создания еще одной специальной организации, которая будет оценивать рейтинги белорусских средств массовой информации. И здесь самое главное – доверие, как обычных зрителей и читателей, так и самих средств массовой информации.

Организация, которая будет оценивать рейтинги белорусских СМИ: для чего нужна и какие возможности даст

Александр Лукашенко: «Назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ»

Как рассказала по итогам совещания пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, в ближайшие дни на рассмотрение Александра Лукашенко будет внесено конкретное предложение о создании в стране новой системы медиаизмерений.

Организация, которая будет оценивать рейтинги белорусских СМИ: для чего нужна и какие возможности даст

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Это важнейший элемент в реализации нашей информационной политики. От функционирования данной системы напрямую зависит в первую очередь финансовое состояние СМИ. Именно поэтому руководители крупнейших средств массовой информации и вынесли данный вопрос на обсуждение на столь высокий уровень – у главы государства.

Были доложены различные варианты организации данного процесса, от привлечения зарубежной специализированной международнопризнанной исследовательской компании до организации собственного государственного измерителя.

Организация, которая будет оценивать рейтинги белорусских СМИ: для чего нужна и какие возможности даст

Выслушав все аргументы, Президент обозначил основное требование: система должна работать исключительно в интересах страны. И поручил в оперативные сроки после дополнительного обсуждения внести конкретные предложения. Планируется, что документ будет внесен на рассмотрение уже в ближайшие дни.

Медиаметрические результаты используются, прежде всего, самими средствами массовой информации и рекламодателями, а также экономистами для оценки объема и динамики рынка рекламы.
 
 
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Новости Беларуси. Новые подходы к обеспечению информационной безопасности обсуждали 31 января во Дворце Независимости. К разговору пригласили представителей...
 
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