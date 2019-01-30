ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

13 программ Союзного государства запланированы на 2019 год

31.01.2019 22:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Соглашение о взаимном признании виз и проект военной доктрины Беларуси и России – наиболее важные итоги работы Союзного государства в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего же было реализовано 12 программ из разных областей: космической, электронной, агропромышленной.

13 программ Союзного государства запланированы на 2019 год

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Если у нас действительно будут интересные программы, которые важны и для науки, и для промышленности Российской Федерации и Республики Беларусь, то тогда мы, может быть, осмелимся поставить вопрос об увеличении взносов. Именно на эти программы, чтобы у нас они не останавливались.

13 программ Союзного государства запланированы на 2019 год

Главная цель союзных программ – объединить потенциал ученых двух стран для больших достижений. Тот самый синергетический эффект, когда от сложения двух составляющих получается гораздо больше. К наиболее важным можно отнести появление суперкомпьютеров СКИФ и запуск космического аппарата.
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Соглашение о взаимном признании виз и проект военной доктрины Беларуси и России – наиболее важные итоги работы Союзного государства в 2018 году,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Сербия будут активнее сотрудничать в сфере в промышленной кооперации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика