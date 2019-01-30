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13 программ Союзного государства запланированы на 2019 год
Новости Беларуси. Соглашение о взаимном признании виз и проект военной доктрины Беларуси и России – наиболее важные итоги работы Союзного государства в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего же было реализовано 12 программ из разных областей: космической, электронной, агропромышленной.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Главная цель союзных программ – объединить потенциал ученых двух стран для больших достижений. Тот самый синергетический эффект, когда от сложения двух составляющих получается гораздо больше. К наиболее важным можно отнести появление суперкомпьютеров СКИФ и запуск космического аппарата.
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Новости Беларуси. Соглашение о взаимном признании виз и проект военной доктрины Беларуси и России – наиболее важные итоги работы Союзного государства в 2018 году,...
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