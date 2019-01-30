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Беларусь и Сербия будут активнее сотрудничать в сфере в промышленной кооперации

31.01.2019 22:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 31 января в Минске прошла встреча межправительственной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Сербия будут активнее сотрудничать в сфере в промышленной кооперации

Четыре десятка специалистов из двух стран подвели итоги совместной работы – у нас отличные политические отношения, а вот экономический потенциал используем не в полной мере. Задача-минимум – выйти на полумиллиардный товарооборот. Упор на совместные производства. Некоторые из них по сборке белорусских автобусов уже успешно работают в Сербии, а наши промышленные гиганты МТЗ и МАЗ используют комплектующие из этой балканской страны.

Беларусь и Сербия будут активнее сотрудничать в сфере в промышленной кооперации

Драган Стеванович, государственный секретарь Министерства экономики Сербии:
Мы рассматривали различные отрасли. Говорили о промышленности, сельском хозяйстве, туризме, науке и технологиях, IT-сфере. Обсуждали механизмы, каким образом помочь бизнесменам Беларуси и Сербии, чтобы поднять уровень обоих экономик.

Беларусь и Сербия будут активнее сотрудничать в сфере в промышленной кооперации

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Белорусская сторона сообщила о своей заинтересованности в участии в тендерах и в организации поставок автобусов и грузовых машин с двигателями на газовом топливе для государственных структур Сербии, а также в совместном производстве пожарных машин для использования в специфических условиях города.

Беларусь и Сербия будут активнее сотрудничать в сфере в промышленной кооперации

30 января в Минске прошла встреча бизнес-кругов, на которой обсуждали совместные белорусско-сербские проекты в сфере сельского хозяйства, строительства, металлургии и машиностроения.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 31 января в Минске прошла встреча межправительственной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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Полымя
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Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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