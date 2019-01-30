|
Беларусь и Сербия будут активнее сотрудничать в сфере в промышленной кооперации
Новости Беларуси. 31 января в Минске прошла встреча межправительственной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четыре десятка специалистов из двух стран подвели итоги совместной работы – у нас отличные политические отношения, а вот экономический потенциал используем не в полной мере. Задача-минимум – выйти на полумиллиардный товарооборот. Упор на совместные производства. Некоторые из них по сборке белорусских автобусов уже успешно работают в Сербии, а наши промышленные гиганты МТЗ и МАЗ используют комплектующие из этой балканской страны.
Драган Стеванович, государственный секретарь Министерства экономики Сербии:
Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
30 января в Минске прошла
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 31 января в Минске прошла встреча межправительственной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)