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В 1/4 турнира в Петербурге Арина Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой

31.01.2019 22:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 31 января свое выступление на престижном теннисном турнире в Санкт-Петербурге начала Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований 757 900 долларов США.

В 1/4 турнира в Петербурге Арина Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой

Первая ракетка Беларуси провела матч второго круга против представительницы бельгии Алисон ван Эйтванк. Первый сет остался за белоруской 6:1. Вторая партия была упорнее, но и она в активе Арины – 6:4. Встреча длилась 1 час и 11 минут.

В 1/4 турнира в Петербурге Арина Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой

В четвертьфинале белоруска встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Арина Соболенко: 5 историй новой звезды
 
 
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Новости Беларуси. 31 января свое выступление на престижном теннисном турнире в Санкт-Петербурге начала Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой...
 
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