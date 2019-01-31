Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот пропустил шайбу после броска с чужой половины площадки

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот, который неоднократно в этом сезоне выручал команду и позволял ей зацепиться за очки, показал, что даже он может допускать ошибки в простых ситуациях.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В игре с «Адмиралом» голкипер «зубров» пропустил шайбу на девятой секунде второго периода после броска Степана Захарчука со своей половины площадки. Шайба умудрилась пройти между щитков Юнаса.

Всего Энрот отразил 22 из 24 бросков за 65 минут встречи. Игра же завершилась победой «Адмирала» по буллитам — 3:2.