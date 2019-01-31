ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот пропустил шайбу после броска с чужой половины площадки

31.01.2019 22:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот, который неоднократно в этом сезоне выручал команду и позволял ей зацепиться за очки, показал, что даже он может допускать ошибки в простых ситуациях.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В игре с «Адмиралом» голкипер «зубров» пропустил шайбу на девятой секунде второго периода после броска Степана Захарчука со своей половины площадки. Шайба умудрилась пройти между щитков Юнаса.

Всего Энрот отразил 22 из 24 бросков за 65 минут встречи. Игра же завершилась победой «Адмирала» по буллитам — 3:2.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот, который неоднократно в этом сезоне выручал команду и позволял ей зацепиться за очки, показал, что даже он может допускать...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нужно понять, куда внедрять». Торговля и бизнес - о депозитно-залоговой системе обращения с тарой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика