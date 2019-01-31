«Нужно понять, куда внедрять». Торговля и бизнес - о депозитно-залоговой системе обращения с тарой

В Беларуси к 2020 году хотят запустить депозитно-залоговую систему обращения с тарой. Если все получится, то мы сможем сдавать металлические банки, а также стеклянные и пластиковые бутылки в тароматы и возвращать за них деньги, заплаченные за них при покупке. Однако производители и торговля считают, что внедрить систему уже в следующем году — слишком оптимистичные планы, потому и указ по депозитной системе и сама система требуют доработок. FINANCE.TUT.BY узнал, что не учли при разработке системы и чем это может обернуться.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сейчас в Беларуси собирают около 40% выпущенной на рынок тары. Планируется, что с внедрением депозитно-залоговой системы этот показатель вырастет до 80−90%. Такие прогнозы можно сделать из зарубежного опыта. Из плюсов ввода такой системы — большой процент сбора и переработки тары снизит нагрузку на экологию и поможет создать новые рабочие места.

Суть этой системы в том, чтобы экономически мотивировать потребителя сдать использованную бутылку или банку и вернуть сумму залога, которую он внес при покупке. Предполагается, что залог будет 20 копеек, причем на любую принимаемую тару — что на металлическую банку, что на стеклянную бутылку.

— Это достаточная цена для того, чтобы у потребителя было желание вернуть пустую тару, — считает начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Анатолий Шагун. — Конечно, к цене товара сразу добавляется сумма залога 20 копеек. В магазине она будет на ценнике указываться отдельно, чтобы покупатель понимал, что он может ее вернуть. Из цены товара при ее включении в депозит уйдет сбор за обращение.

По словам Анатолия Шагуна, расчеты показывают, что залог и сбор (сбор за обращение, предположительно, будет 7 копеек) незначительно повлияет на уровень инфляции.

К слову, во всех странах, где работает такая система, а их десяток в Европе, залоговая стоимость разная. Она зависит от уровня жизни населения: чем он выше, тем больше сумма залога, чтобы у людей была заинтересованность в возврате тары. К примеру, в Германии она составляет 25 евроцентов, в Финляндии — 40 евроцентов. В Литве стоимость залога — 10 евроцентов.



Таромат, установленный в одном из вильнюсских супермаркетов. Фото: TUT.BY

Кстати, за основу нашей системы мы брали именно литовскую. Там система залога за тару начала действовать с начала 2016 года. Сейчас там в год собирают около 600 миллионов упаковок из-под напитков. Сейчас в Литве установлено больше 1100 тароматов, а также действует 1700 точек ручного сбора тары. Около 89% упаковки собирается именно тароматами.

При этом литовцы могут сдавать не любые стеклянные, пластиковые или металлические бутылки, а только те, которые отмечены на этикетке специальным знаком, его считывает сканер. Этот знак говорит о том, что тара участвует в залоговой системе. В Литве также не включили в депозитно-залоговую систему бутылки от алкогольных напитков. Однако этот вопрос власти собираются решить.

Зато у системы есть большой плюс. Штрихкод, который есть на бутылке, помогает отслеживать, сколько конкретным производителем было продано бутылок напитка и сколько потом их было сдано. И если сдано было 120%, значит, где-то были неучтенные. За это положен штраф. То есть залоговая система делает оборот прозрачным.

У нас же в депозитную систему бутылки от некоторых спиртных напитков, как планируется, включат сразу, чтобы потом не пришлось переделывать.

Сколько денег понадобится на запуск системы?

По предварительным подсчетам, для внедрения новой системы сбора тары понадобится около 100 миллионов евро. 60 миллионов пойдет на покупку оборудования. Остальное — это оборотные средства, которые нужны для того, чтобы система работала. Государство планирует привлечь эти средства с помощью инвестора на конкурсной основе.

— Эта система — один из элементов национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года, — сказал Анатолий Шагун. — Внедрение нового механизма запланировано на 2020 год. Но, возможно, в полной мере он заработает в 2021 году.

Почему бизнесмены и торговые сети скептически настроены в отношении запуска системы в 2020 году?

Представители бизнеса, связанного с использованием тары, которую включат в депозитную систему, а также торговые сети в один голос говорят, что запустить ее в следующем году — очень оптимистичные планы. Ведь многие вопросы, которые нужны для ее работы, еще не решены, все сырое и требует доработок.

Свои замечания и предложения относительно новой системы высказал исполнительный директор союза «Гильдия пивоваров» Владислав Скребцов. Союз объединяет 95% производителей пива в Беларуси.

— Пивовары не против депозита, но мы категорически против того, чтобы концепция Литвы была перенята с некоторыми нашими национальными особенностями, — сказал исполнительный директор. — Если мы взяли за основу опыт Литвы, то нужно эту модель брать в максимально приближенном варианте. Мы говорим о том, что у нас инвестор будет управлять залоговой системой. Но инвестор в Литве инвестирует и зарабатывает на этом деньги. Инвестор должен отбивать свои инвестиции. Там он выступает исполнителем некоторых подрядных работ.

Владислав Скребцов также отметил, что при ЖКХ была создана рабочая группа, которая занимается этим вопросом.

— У нас есть такой принцип: собрать побольше людей, говорить много, а потом эти разрозненные люди разбегаются, и каждый идет заниматься своим делом, — сказал исполнительный директор. — Рабочей группе не было предоставлено никакой математической модели просчета, что ждет конкретного производителя с внедрением депозитно-залоговой системы.

Также Владислав Скребцов подчеркнул, что сейчас непонятно, куда будет распределяться выручка от продажи сырья и нераспределенный депозит.

— В проекте указа об этом не написано ни слова. Мы видим, насколько эта система эффективна в Литве, потому что нераспределенный депозит и выручка от продажи сырья и материалов служит понижением нагрузки в первую очередь на потребителя. Непонятно и как идет диалог с предприятиями торговли, ведь основными партнерами по размещению тароматов будут именно они.

МАРТ — про плюсы и минусы системы

Также некоторые соображения по поводу внедрения залоговой системы высказала начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Виолетта Брезовская.

— Возможно, эта система и нужна стране, но при ее внедрении должны быть максимально учтены интересы всех, — сказала начальник управления. — Очень спорно введение приема тары в магазинах до 100 квадратных метров. Эти форматы очень маленькие, там нет дополнительных площадей для этого, нет складских помещений. Нужно сделать тщательный анализ, для каких форматов торговых объектов эта система будет внедряться. Возможно, стоит запускать ее поэтапно, начиная с больших магазинов и идя к магазинам небольшого формата, посмотрев, как это будет работать в гипермаркетах и супермаркетах.

По словам Виолетты Брезовской, даже для того, чтобы внедрить эту систему в крупных магазинах, потребуются отдельные помещения и оборудование, отдельные работники, которые будут собирать тару. Потому что и торговать, и собирать одни и те же люди не могут по санитарным нормам, ведь магазины торгуют продуктами питания.

Виолетта Брезовская также отметила, что у кассовых аппаратов, которыми пользуется торговля, нет возможности прописывать сумму депозита в чеке.

— Согласно проекту указа, сумма депозита должна указываться в чеке. У нас в стане около 250 тысяч кассовых аппаратов, которые имеют свое программное обеспечение. И на сегодня в торговле нет такой программы, которая позволяла бы печатать в чеке сумму депозита. Нужно будет дорабатывать программу, кассовые аппараты. Все это потребует времени и финансовых средств, — говорит начальник управления. — Когда мы внедряли систему деноминации и убирали в чеке всего лишь четыре ноля, это было очень сложно. Кроме того, сейчас параллельно мы внедряем систему контроля кассового оборудования.

Представители торговых сетей подчеркнули, что по указу на кассе должны будут выдаваться деньги по чеку от таромата. Но у нас ни одна касса не умеет выдавать деньги. Законодательством предусмотрена продажа товаров. А это значит, что нужно менять программное обеспечение всего кассового оборудования. На это уйдет минимум год.

В ответ на замечания депутат Палаты представителей Татьяна Конончук, которая возглавляет Постоянную комиссию по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы, сказала, что «все, кто был за границей и видел, как работает залоговая система, знают, что никаких отдельных помещений для сбора не надо. Кроме того, она заверила, что «программное обеспечение при нашем уровне развития не проблема, просто нужно все это решать и заниматься этим».