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Гуренко: Слышал, Чиж считает, будто я сдал игру с «Зенитом»

31.01.2019 21:43 — Разное | Tut.by  
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Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в беседе с корреспондентом «Прессбола» Александром Добрияном вернулся к событиям Лиги Европы, когда его команда после блестящей домашней встречи, выигранной у «Зенита» со счетом 4:0, всего через неделю была уничтожена на «Петровском» со счетом 1:8.


Сергей Гуренко. Фото: pressball.by

— Команда к ответному матчу с «Зенитом» была готова идеально. Душа радовалась, когда видел, как ребята тренировались. Все, что готовили к игре, мы отработали. Знаю, футболисты могут ошибаться, вратарь может под рукой пропустить, защитник в свои ворота срезать. Но когда не все игроки выполняли тренерскую установку, то, что мы отрабатывали, это меня больше всего настораживало.

— «Зенит» играл без зрительской поддержки, почти час в меньшинстве после удаления Паредеса. Неужели он и вправду был настолько сильнее «Динамо», что сумел выкрутиться из безысходного положения?

— Не может за неделю команда так кардинально измениться. За три недели — согласен. Но за неделю — никогда! Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже все решил. И могу сказать: моя совесть чиста. Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз — любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было — почему бы не стать первым?

— На послематчевой пресс- конференции вы упомянули «Газпром». Пришлось к слову или с каким-то намеком?

— Чтобы говорить конкретно, нужны доказательства. У меня их нет. Я понимал, каким будет судейство. Предупреждал ребят: могут быть удаления уже в первом тайме, а то и двойные. Лучше бы они были…

— Удаление было как раз у «Зенита»…

…после которого мы и развалились. Это жестокий урок. Но, поверьте, я ничего не мог изменить в той ситуации.

— Юрий Чиж наблюдал за матчем с трибуны «Петровского». Какова была его реакция после финального свистка? Он заходил в раздевалку?

— Нет. После этого мы не общались с Юрием Александровичем на эту тему.

— То есть у вас произошел конфликт?

— У нас не могло быть конфликта, потому что мы даже не виделись после игры. Слышал, он считает, будто я ее сдал. Но еще раз говорю: готов пройти все процедуры, — сказал Сергей Гуренко.

Судью матча минского «Динамо» с «Зенитом» задержали по делу о коррупции и договорных матчах

 
 
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Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко вернулся к событиям Лиги Европы, когда его команда после блестящей домашней встречи, выигранной у «Зенита»...
 
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