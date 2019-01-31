ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доигрались: минское «Динамо» уступило «Адмиралу» и лишилось всех шансов на плей-офф

31.01.2019 22:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В «Минск-Арене» «зубры» в серии буллитов проиграли «Адмиралу» из Владивостока – 2:3Б, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В нынешнем регулярном чемпионате соперники встречались во второй раз. Предыдущее рандеву во Владивостоке в ноябре 2018-го обернулось для «бело-синих» болезненным поражением 1:5. Да и в целом «Адмирал» для белорусского полпреда в КХЛ противник из разряда неудобных: в 11 очных встречах у минчан лишь 3 победы. Накануне перелета в Минск дальневосточная дружина дома была разгромлена хабаровским «Амуром» — 0:7. Динамовцы также уступили, но ЦСКА и лишь в овертайме – 2:3.

Первый период отчетного матча выдался упорным, с большим количеством удалений в составах обеих дружин. Минчане даже играли втроем против полной пятерки гостей, но выстояли. Сами «зубры» три раза могли реализовывать лишнего, но тоже не преуспели. Единственная шайба в периоде была заброшена при игре в равных составах. Отличился «Адмирал»: Никита Феоктистов броском из круга вбрасывания прошил Юнаса Энрота – 0:1.


На самом старте второй трети (после вбрасывания прошло всего 9 секунд) шведский кипер «бело-синих» начудил, удивительным образом пропустив выстрел Степана Захарчука… от синей линии «Адмирала» — 0:2. До сирены на перерыв «зубры» успели один гол отквитать и огорчить визави Энрота, Антона Красоткина. Красивую комбинацию с участием Сергея Костицына и Алексея Терещенко точным выстрелом завершил Александр Когалев – 1:2. Дальневосточники сумели забросить третью шайбу, но с нарушением правил: судьи после долгих консультаций определили игру рукой у хоккеиста гостевого коллектива.

В третьем периоде «Динамо» выглядело предпочтительнее, особенно в концовке. «Зубры» более чем в три раза превзошли оппонента по броскам в створ (19:6), но красный свет за воротами Красоткина зажечь удалось лишь однажды. Во время динамовского большинства Евгений Ковыршин подставил клюшку под наброс Джонатона Блума и перевел игру в овертайм – 2:2. Дополнительной пятиминутки командам не хватило для определения победителя, ну а в буллитной серии удача улыбнулась «Адмиралу». Таким образом, за 8 матчей до конца регулярного чемпионата КХЛ минчане утратили даже теоретические шансы на продолжение борьбы в нокаут-раунде.


Следующим соперником минчан на домашнем льду станут рижские одноклубники. Поединок против латвийского коллектива «зубры» проведут в субботу, 2 февраля. Начало – в 17:00.

 


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В «Минск-Арене» «зубры» в серии буллитов проиграли «Адмиралу» из Владивостока – 2:3Б, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
Новости дня
Новости разные
 
13 программ Союзного государства запланированы на 2019 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика