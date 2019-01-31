Доигрались: минское «Динамо» уступило «Адмиралу» и лишилось всех шансов на плей-офф

В нынешнем регулярном чемпионате соперники встречались во второй раз. Предыдущее рандеву во Владивостоке в ноябре 2018-го обернулось для «бело-синих» болезненным поражением 1:5. Да и в целом «Адмирал» для белорусского полпреда в КХЛ противник из разряда неудобных: в 11 очных встречах у минчан лишь 3 победы. Накануне перелета в Минск дальневосточная дружина дома была разгромлена хабаровским «Амуром» — 0:7. Динамовцы также уступили, но ЦСКА и лишь в овертайме – 2:3.





Первый период отчетного матча выдался упорным, с большим количеством удалений в составах обеих дружин. Минчане даже играли втроем против полной пятерки гостей, но выстояли. Сами «зубры» три раза могли реализовывать лишнего, но тоже не преуспели. Единственная шайба в периоде была заброшена при игре в равных составах. Отличился «Адмирал»: Никита Феоктистов броском из круга вбрасывания прошил Юнаса Энрота – 0:1.









На самом старте второй трети (после вбрасывания прошло всего 9 секунд) шведский кипер «бело-синих» начудил, удивительным образом пропустив выстрел Степана Захарчука… от синей линии «Адмирала» — 0:2. До сирены на перерыв «зубры» успели один гол отквитать и огорчить визави Энрота, Антона Красоткина. Красивую комбинацию с участием Сергея Костицына и Алексея Терещенко точным выстрелом завершил Александр Когалев – 1:2. Дальневосточники сумели забросить третью шайбу, но с нарушением правил: судьи после долгих консультаций определили игру рукой у хоккеиста гостевого коллектива.





В третьем периоде «Динамо» выглядело предпочтительнее, особенно в концовке. «Зубры» более чем в три раза превзошли оппонента по броскам в створ (19:6), но красный свет за воротами Красоткина зажечь удалось лишь однажды. Во время динамовского большинства Евгений Ковыршин подставил клюшку под наброс Джонатона Блума и перевел игру в овертайм – 2:2. Дополнительной пятиминутки командам не хватило для определения победителя, ну а в буллитной серии удача улыбнулась «Адмиралу». Таким образом, за 8 матчей до конца регулярного чемпионата КХЛ минчане утратили даже теоретические шансы на продолжение борьбы в нокаут-раунде.









Следующим соперником минчан на домашнем льду станут рижские одноклубники. Поединок против латвийского коллектива «зубры» проведут в субботу, 2 февраля. Начало – в 17:00.







