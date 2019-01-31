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Гран-при фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm завоевала белорусская лента

31.01.2019 22:18 — Разное | Партизан  
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Белорусский фильм "Периферия" получил Гран-при фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm, сообщает Радио "Свобода". Режиссером фильма выступила Варвара Щука.


svaboda.org
 
Лента состоит из монолога молодого человека о серой жизни в маленьком провинциальном городке.

Всего на конкурсную программу восьмого Международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm было подано 334 работы из 61 страны мира.

В шорт-лист, составленный профессиональным жюри, три фильма из десяти были сняты белорусами: "Периферия" Варвары Щуки, "Искушение" Валерия Артемьева и "Тело" Юрия Семашко. За несколько дней до финала в шорт-лист добавили еще одну ленту, фильм "Эффект моли" белорусского режиссера Алексея Черныша.

В результате первое место получил фильм "Подводный лес" (Gwylvos; Forests Beneath the Waves) английского режиссера Мэтта Биггса. На втором месте оказался представитель Гонконга Вонг Хои с лентой "Сонатина", а фильм "Соблазн" белоруса Валерия Артемьева занял третье место.

Приз генерального партнера — компании Huawei — получил фильм также нашего соотечественника Андрея Черныша "Эффект моли", пишет Еврорадио.

Награда за лучший сценарий досталась колумбийцу Фрэнку Бенитезу за игровой фильм "Беглецы". Лучшим биографическим фильмом была названа лента "Радио" Ахмета Аллама из Египта.

Приз народного жюри был вручен российскому фильму "Путешествие" Арины Салахутдиновой.


 
 
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Белорусский фильм "Периферия" получил Гран-при фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm, сообщает Радио "Свобода". Режиссером фильма выступила Варвара Щука.
 
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