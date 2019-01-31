Нет дыма без огня: акцизы вырастут, но Минфин не ожидает резкого роста цен на сигареты

пишет Еврорадио. В то же время, в ведомстве допускают, что даже медленный рост цен, одобренный 27 ноября 2018 года на заседании Евразийского межправительственного совета, вынудит белорусов покупать меньше сигарет,Еврорадио.





Правда, в Министерстве финансов не видят в этом проблемы. Мол, повышение акцизов растянется на пять лет, а предусмотренный механизм отклонений в 20% сгладит негативные последствия, вызванные особенностями белорусской экономики.





"По предварительной оценке заинтересованных государственных органов, принятие Соглашения [о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-участников ЕАЭС] не приведёт к дестабилизации табачного рынка и потерям доходов бюджета. В частности, возможное снижение объёмов реализации табачных изделий для бюджета будет компенсироваться ростом ставок акцизов на них", — утверждают в Минфине.





Белорусским производителям сигарет "возможное снижение объёмов реализации табачных изделий" очень не нравится. В частности, они видят в этом пространство для развития чёрного рынка табачных изделий.





"Беларусь уже проходила историю с одинаковыми акцизами в начале 2000-х. В то время примерно треть рынка табачных изделий была нелегальной. То есть, это была контрабанда, контрафакт, — рассказывает Еврорадио Дмитрий Чугай, помощник генерального директора гродненской табачной фабрики "Нёман". — Тогда же начала выстраиваться налоговая политика, которая смогла защитить нашу табачную промышленность. И пока ещё мы её придерживаемся. Если ставки акцизов выравниваются, то на основании прошлога опыта можно с большой долей уверенности утверждать, что нелегальная торговля начнёт снова процветать в Беларуси. Это отрицательно повлияет на конечного потребителя в том числе".





Повышение акцизов на табачные изделия в пределах ЕАЭС будет окончательно согласовано 1 февраля. В 2024 году в экономическом союзе вводится индикативный акциз — 35 евро за 1000 сигарет. Даже с учётом того, что договорённости допускают отклонение в 20% в меньшую сторону, акцизы на табачные изделия существенно вырастут по сравнению с теми, что действуют в Беларуси сегодня.









Сегодня в Беларуси существуют три ценовые группы сигарет: первая, самая дешёвая, — до 2 рублей за пачку, вторая — от 2 до 2 рублей 80 копеек за пачку, и третья группа — от 2 рублей 80 копеек. С 1 января 2019 года установлены следующие акцизы: 20 рублей 71 копейка за 1000 сигарет по первой группе, 52 рубля 21 копейка по второй и 59 рублей 86 копеек по третьей.





Еврорадио напоминает, что курение может являться причиной рака горла, импотенции, мученической смерти, пародонтоза и других ужасов, о которых написано на пачках сигарет.



