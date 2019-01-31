В Африке нашли затерянный город, в котором проживало 10 тысяч человек





сообщает новостное агентство Africa News. Исследователи из Витватерсрандского университета долгое время исследовали территорию природного заповедника Суйкербосранд в Южно-Африканской Республике. Заметив останки, напоминающие следы городского поселения, они воспользовались лидаром, чтобы узнать, что лежит под землей. Об этомновостное агентство Africa News.

Лидар — техническая установка, предназначенная для получения информации об удаленных объектах. Ее принцип действия схож с обычным радаром. Вместо радиоволн аппарат посылает световые лучи, которые отражаются от цели и возвращаются обратно, где их улавливает высокочувствительный приемник. Устройство широко используется в археологических работах. Ранее оно помогло установить, что древний город майя Тикаль устроен сложнее, чем считалось до этого.

Ученые из Витватерсрандского университета установили, что в обнаруженном городе Квененг находилось 800 домов, в которых проживало не менее 10 тысяч людей. Сам город занимает площадь 20 квадратных километров. Вероятно, его расцвет пришелся на промежуток между XV и XIX веками. В центре Квененга находятся массивные ограждения, которые обрамляют пространство, величиной в 10 тысяч квадратных метров. Вероятно, там содержали крупный рогатый скот. Также археологи заметили несколько пар параллельных каменных стен. Они предположили, что это пути, по которым животных вводили и выводили из города.





В Квененге проживал народ тсвана (более всего он распространен в пограничных районах ЮАР). Исследовали считают, что упадок города стал результатом локальных междоусобных войн.

Член археологической группы Ферн Имбали Сиксванха (Fern Imbali Sixwanha) рассказала, насколько ценна находка: «Она заполняет белые пятна в нашей истории. Это важно, особенно для южной части Африки, потому что там не сохранилось письменных артефактов».

В начале года стало известно, что археологи обнаружили в Мексике первый храм доиспанского божества Шипе-Тотек — бога плодородия и войны, которому поклонялись путем сдирания кожи с пленников и принесения их в жертву.



