ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Африке нашли затерянный город, в котором проживало 10 тысяч человек

31.01.2019 21:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
При помощи лидара специалисты воссоздали виртуальную копию города, в котором жило не менее 10 тысяч человек.


Исследователи из Витватерсрандского университета долгое время исследовали территорию природного заповедника Суйкербосранд в Южно-Африканской Республике. Заметив останки, напоминающие следы городского поселения, они воспользовались лидаром, чтобы узнать, что лежит под землей. Об этом сообщает новостное агентство Africa News.
 
Лидар — техническая установка, предназначенная для получения информации об удаленных объектах. Ее принцип действия схож с обычным радаром. Вместо радиоволн аппарат посылает световые лучи, которые отражаются от цели и возвращаются обратно, где их улавливает высокочувствительный приемник. Устройство широко используется в археологических работах. Ранее оно помогло установить, что древний город майя Тикаль устроен сложнее, чем считалось до этого.
 
Ученые из Витватерсрандского университета установили, что в обнаруженном городе Квененг находилось 800 домов, в которых проживало не менее 10 тысяч людей. Сам город занимает площадь 20 квадратных километров. Вероятно, его расцвет пришелся на промежуток между XV и XIX веками. В центре Квененга находятся массивные ограждения, которые обрамляют пространство, величиной в 10 тысяч квадратных метров. Вероятно, там содержали крупный рогатый скот. Также археологи заметили несколько пар параллельных каменных стен. Они предположили, что это пути, по которым животных вводили и выводили из города.
 
 

В Квененге проживал народ тсвана (более всего он распространен в пограничных районах ЮАР). Исследовали считают, что упадок города стал результатом локальных междоусобных войн.
 
Член археологической группы Ферн Имбали Сиксванха (Fern Imbali Sixwanha) рассказала, насколько ценна находка: «Она заполняет белые пятна в нашей истории. Это важно, особенно для южной части Африки, потому что там не сохранилось письменных артефактов».
 
В начале года стало известно, что археологи обнаружили в Мексике первый храм доиспанского божества Шипе-Тотек — бога плодородия и войны, которому поклонялись путем сдирания кожи с пленников и принесения их в жертву.


 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При помощи лидара специалисты воссоздали виртуальную копию города, в котором жило не менее 10 тысяч человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назарбаев пожаловался на "шанель-манель" и последовал примеру Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика