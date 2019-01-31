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Назарбаев пожаловался на "шанель-манель" и последовал примеру Лукашенко

31.01.2019 21:27 — Разное | Партизан  
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Нурсултан Назарбаев посетовал на совещании с министрами, что вся одежда, что продается в Казахстане, иностранного производства.



"Все у нас привозится из-за рубежа. Ладно, модницы и модники есть, им подавай "шанель-манель" и так далее. Но простой народ. На открытии Года молодежи мне показали отличные костюмы и обувь", – цитирует президента Казахстана портал NUR.KZ.

После этого он раскритиковал министра экономики Ерболата Дасаева, который, по мнению казахстанского лидера, не обращает внимания на эту проблему.

"Здесь сидящие (министры – прим.), все мы должны прийти в отечественных костюмах. Ничего страшного нету. В мире существует простая одежда, особенно для госслужащих – для всех людей", – констатировал Нурсултан Назарбаев.

По его словам, только покупая одежду собственного производства, можно поднять легкую промышленность Казахстана. "Мы ездим туда-сюда, ищем на базарах, а свой внутренний рынок не используем", – пожаловался президент.

Напомним, что Александр Лукашенко неоднократно признавался в пристрастии к белорусским товарам. В том числе, демонстрировал их Назарбаеву. 

"Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: "А где это ты такое взял?" Я говорю: "В Беларуси". "Да не может быть!" Снял и показал ему — "Марко" написано", — рассказал белорусский лидер.

 
 
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Нурсултан Назарбаев посетовал на совещании с министрами, что вся одежда, что продается в Казахстане, иностранного производства.
 
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