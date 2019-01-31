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Аномальные морозы в США унесли жизни 12 человек

31.01.2019 21:09 — Разное | Партизан  
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Только в Чикаго температура опустилась до минус 30 градусов по Цельсию.


Trust.UA

Свирепый мороз унес жизни уже 12 человек в США. Сразу несколько штатов оказались во власти аномального холода, сообщает РЕН.ТВ. 

Снежный буран застилает все вокруг — в крупнейших аэропортах отменили более двух тысяч рейсов. Даже пиво не доставляют, оно превращается в лед еще в дороге.

 

Жители Чикаго сейчас шутят, что город вдруг оказался в центре Сибири. Многих шокировал вид озера Мичиган, над которым в 30-градусный мороз сейчас поднимается пар.

 
 
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Только в Чикаго температура опустилась до минус 30 градусов по Цельсию.
 
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