Аномальные морозы в США унесли жизни 12 человек

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Свирепый мороз унес жизни уже 12 человек в США. Сразу несколько штатов оказались во власти аномального холода, сообщает РЕН.ТВ.

Снежный буран застилает все вокруг — в крупнейших аэропортах отменили более двух тысяч рейсов. Даже пиво не доставляют, оно превращается в лед еще в дороге.

Жители Чикаго сейчас шутят, что город вдруг оказался в центре Сибири. Многих шокировал вид озера Мичиган, над которым в 30-градусный мороз сейчас поднимается пар.