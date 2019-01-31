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Аномальные морозы в США унесли жизни 12 человек
Только в Чикаго температура опустилась до минус 30 градусов по Цельсию.
Trust.UA
Свирепый мороз унес жизни уже 12 человек в США. Сразу несколько штатов оказались во власти аномального холода,
Снежный буран застилает все вокруг — в крупнейших аэропортах отменили более двух тысяч рейсов. Даже пиво не доставляют, оно превращается в лед еще в дороге.
Жители Чикаго сейчас шутят, что город вдруг оказался в центре Сибири. Многих шокировал вид озера Мичиган, над которым в 30-градусный мороз сейчас поднимается пар.
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Только в Чикаго температура опустилась до минус 30 градусов по Цельсию.
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