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Минское "Динамо" утратило шансы на выход в плей-офф КХЛ

31.01.2019 22:30 — Разное | Интерфакс  
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ХК "Динамо-Минск" потеряло даже теоретические шансы на выход в плей-офф чемпионата КХЛ. Это стало понятно после окончания матча с "Адмиралом" в четверг вечером, в котором белорусский клуб уступил – 2:3.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью, и победитель определялся в серии штрафных бросков. Именно по буллитам выиграл "Админар".

Теперь даже при 100%-ном результате, показанном в оставшихся матчах регулярного чемпионата, минское "Динамо" не сможет подняться на 8-е и более высокие места в Западной конференции. А именно они дают возможность продолжить игру в плей-офф.

 
Теги: Минск
 
 
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ХК "Динамо-Минск" потеряло даже теоретические шансы на выход в плей-офф чемпионата КХЛ. Это стало понятно после окончания матча с "Адмиралом" в четверг вечером, в...
 
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