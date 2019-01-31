ХК "Динамо-Минск" потеряло даже теоретические шансы на выход в плей-офф чемпионата КХЛ. Это стало понятно после окончания матча с "Адмиралом" в четверг вечером, в котором белорусский клуб уступил – 2:3.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью, и победитель определялся в серии штрафных бросков. Именно по буллитам выиграл "Админар".

Теперь даже при 100%-ном результате, показанном в оставшихся матчах регулярного чемпионата, минское "Динамо" не сможет подняться на 8-е и более высокие места в Западной конференции. А именно они дают возможность продолжить игру в плей-офф.