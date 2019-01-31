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Трамп пообещал вывести войска из Афганистана в случае мирного урегулирования конфилкта

31.01.2019 22:19 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американские военнослужащие вернуться из Афганистана на родину, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.

"Происходит впечатляющее количество положительных изменений... Я не могу вам сказать, что это (возможность вывода войск- ИФ) гарантировано, потому что мы приближаемся к 19 годам пребывания в Афганистане, однако впервые за это время они (афганцы - ИФ) говорят об урегулировании, говорят о заключении соглашения", - заявил он, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Мы вернем наших солдат обратно домой, если это произойдет. Посмотрим, что произойдет", - добавил президент США, слова которого цитируют американские СМИ.

Спецпредставитель госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад ранее в четверг заявил, что на переговорах между представителями США и движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) удалось добиться значительного прогресса по вопросам противодействия терроризму и вывода войск.

Ранее на этой неделе З.Халилзад сообщил, что США и движению "Талибан" (запрещено в РФ) удалось в общих чертах обозначить рамки будущих мирных договоренностей по Афганистану.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американские военнослужащие вернуться из Афганистана на родину, если в этой стране будут достигнуты...
 
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