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Более 20 тысяч билетов на II Европейские игры уже реализовано в Беларуси

31.01.2019 22:11 — Разное | Интерфакс  
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По состоянию на 31 января на II Европейские игры в Минске реализовано уже свыше 20 тысяч билетов, заявил начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе дирекции игр Максим Кошкалда.

"Мы реализовали 20 тысяч 350 билетов. Их приобрели любители спорта из 28 стран мира", - сообщило он на пресс-конференции в Минске в четверг.

Он также отметил, что основные покупатели билетов являются гражданами Беларуси, России, Германии, Ирландии, Литвы и Польши, а всего для покупки доступны около 381 тысячи билетов, которые позволят посетить 118 спортивных сессий, а также церемонии открытия и закрытия соревнований.

Предполагается, что больше всего билетов будет продано на 25 июня. В этот день запланировано 18 спортивных мероприятий.

Что касается цен, то, как пояснил М.Кошкалда, в среднем они составляют Br5-50 для белорусов, или 2-20 евро для иностранных граждан.

"Самой дорогой будет церемония открытия, билеты на которую будут стоить Br150-300.  Стоимость билетов на церемонию закрытия варьируются от Br70 до Br130", - пояснил он.

М.Кошкалда рассказал, что церемонии и открытия и закрытия являются также наиболее популярными на сегодняшний день у покупателей билетов. 25% билетов на эти мероприятия, поступивших в свободную продажу, уже реализованы.

"Среди популярных видов спорта — легкая атлетика, карате, художественная гимнастика и акробатика, пляжный футбол, на которые реализовано 30 % билетов", - отметил он.

При этом организаторы игр не исключают, что при повышенном спросе на билеты могут повысить их стоимость.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В них примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах). Соревнования в 9 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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По состоянию на 31 января на II Европейские игры в Минске реализовано уже свыше 20 тысяч билетов, заявил начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и...
 
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