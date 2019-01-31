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Костюм Адели. Как белорусские медики используют космические технологии в лечении ДЦП
Новости Беларуси. Белорусские медики взяли на вооружение космические технологии в лечении детей с ДЦП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детский церебральный паралич пока остается неизлечимой болезнью. Ни в одной стране мира еще не нашли панацею. Однако в Беларуси научились адаптировать таких детей в общество. Например, могилевские специалисты сейчас осваивают новый тренажер – костюм Адели. Уже после нескольких сеансов ребенок начинает чувствовать себя гораздо лучше. Корреспондент Юрий Прокопенко продолжит тему.
Ирина Лустенкова вместе с сыном Глебом несколько раз в год приезжают из соседних Чаус на курс процедур в областной центр реабилитации. Четырехлетний мальчик страдает ДЦП – не говорит и ходить может только с помощью мамы. Но уже есть успехи.
Каждый день на полчаса Глебу одевают такой необычный костюм. Он представляет собой систему опорных и нагрузочных элементов, которая работает как эластичный мышечный каркас – корректирует походку и траекторию движений. Эффективность очень высокая.
Ирина Лустенкова, жительница Чаус:
Костюм Адели – разработка российских специалистов. Идея взята в космонавтике. Чтобы в условиях невесомости у покорителей космоса не атрофировались мышцы, они надевают под скафандры нечто похожее.
Ольга Кулагина, специалист по эрготерапии центра медицинской реабилитации детей-инвалидов Могилевской областной детской больницы:
Ежегодно в этом центре проходят реабилитацию более 1000 детей. Большинство из них – с диагнозом детский церебральный паралич.
Само по себе состояние ДЦП неизлечимо, медицина пока бессильна. Но можно натренировать неповрежденные нейроны, улучшить состояние ребенка. И для этого здесь есть почти все, что нужно.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Балансируя, необходимо перемещать точку в нужный кружок. Упражнение непростое даже для здорового.
Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа реабилитации. Бассейн, роботизированные аппараты, физиопроцедуры, массаж, игровые занятия... После курса лечения почти у всех пациентов улучшается здоровье. Они начинают ходить, держать ложку, расческу и даже управлять инвалидной коляской.
Татьяна Мартынова, жительница Могилева:
В планах у могилевских специалистов проведение реабилитации под открытым небом. На территории центра собираются установить специальную площадку для особенных детей, ведь занятия на свежем воздухе должны быть особенно полезными.
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Новости Беларуси. Белорусские медики взяли на вооружение космические технологии в лечении детей с ДЦП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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