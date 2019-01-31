ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ожидании. Почему Беларуси нужно вступать в ВТО

01.02.2019 00:26 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В ожидании. Почему Беларуси нужно вступать в ВТО

Эксперты не видят минусов в присоединении Беларуси к данной организации. По их мнению, страна, являясь членом ЕАЭС, уже выполняет обязательства очень близкие к тем, которые существуют в ВТО. А преимуществ, между тем, пока не имеет.

Беларусь подала заявку на вступление в ВТО в 1993 году. Процесс переговоров имел различную динамику на разных этапах. Так, 10 протоколов были подписаны до 2007 года. С 2010 по 2016 год работа не велась вообще. В 2017-м процесс вступления Беларуси в ВТО снова возобновился, причем достаточно активно. За последние два года были подписаны еще 10 протоколов с заинтересованными членами данной организации.

«Отмечу, что объем требований к различным странам отличается. К примеру, Черногория подписала 11 протоколов и вступила в ВТО, Кыргызстан вступил в организацию в течение 2,5 лет, Грузия – 4,1. А в Беларуси данный процесс уже длится более 20 лет», – сказал руководитель переговорной делегации по присоединению Беларуси к ВТО, посол по особым поручениям Владимир Серпиков, выступая на семинаре «Беларусь на пути в ВТО», организованным Исследовательским центром ИПМ.

По его словам, Беларусь в постоянном диалоге со всеми заинтересованными. При этом, очень важно соблюсти баланс между национальными интересами и международными обязательствами.

Нужна политическая воля и переговорная команда

Как заметила в свою очередь начальник отдела ВТО и унификации торговых режимов управления внешнеторговой политики Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Ольга Казакевич, на сегодня ВТО в целом – единственная площадка, где страны могут встретиться и выработать правила торговли, решить возникающие проблемы.

Эксперт рассказала, что рабочая группа по вступлению Беларуси в ВТО включает 47 членов, и это, по ее словам, очень много.

«Что такое рабочая группа? Это те страны, таможенные территории, которым страна интересна и которые хотят принимать непосредственное участие во всех заседаниях по присоединению страны в организацию», – заметила она.

Казакевич обратила внимание на важность в данном процессе наличия политической воли и поддержки на высоком уровне.

Она объяснила, что переговорный процесс связан с изменением и совершенствованием законодательства, и естественно, чтобы какие-то решения были приняты, члены ВТО должны знать, что такая поддержка наверху в стране есть.

«Без такой поддержки далеко продвинуться невозможно», – констатировала она.

Также представительница МИД указала на важность наличия подготовленной переговорной команды.

«На сегодня у нас это не только МИД, но и фактически все министерства и все регуляторы. Ведь вопросы очень разные: от инвестиций до сельского хозяйства, поэтому вовлечены все», – сказала она.

Ольга Казакевич объяснила, что переговоры происходят не только с членами ВТО, но и на внутреннем рынке, со всеми министерствами и регуляторами.

«Важно учесть все мнения. К примеру, чисто гипотетически, страховому сектору услуг важно защитить себя максимально и не пустить конкурента на внутренний рынок, а представители промышленности и сельского хозяйства, наоборот, заинтересованы, чтобы пришли конкуренты, поскольку это снизит цену данной услуги, и повысит ее качество», – пояснила представитель МИД.

«И по многим вопросам интересы внутри страны противоположны. И здесь важно найти баланс», – добавила она.

Какие преимущества

Говоря о преимуществах участия в ВТО, Казакевич назвала ключевое: членство в ВТО позволит защитить отечественного производителя.

К примеру, если Беларусь вступит в ВТО, все остальные члены данной организации обязуются не использовать по отношению к нам некие запрещенные меры, торговые барьеры, которые запрещены правилами организации.

«Как-то в МИД поступило обращение от отечественной транспортной компании, как некая страна, не буду ее называть, приняла какие-то новые ограничения в правилах торговли, – рассказала Ольга Казакевич. – Что делать? Если ты член ВТО и знаешь правила организации, ты смотришь на это вопрос через призму обязательств ВТО. А значит, открываешь документы и читаешь, противоречит ли это обязательствам данной страны. Если да, можно по заявлению данного бизнеса инициировать консультации на площадке ВТО с этой страной, вступить в переговоры и начать разбираться, насколько это соответствует правилам организации. И в большинстве случаев исход таких переговоров всегда положительный».

«Сегодня же по отношению к нам даже наши соседи применяют некие ограничения. И у нас как не членов ВТО есть только единственный способ, к сожалению: идти уговаривать, убеждать, просить», – сказала она.

В свою очередь, отвечая на вопрос, какие плюсы или минусы ждут республику от вступления в ВТО, представитель ведомства заметила, что вообще никаких минусов не видит.

«Почему? Наша страна как член ЕАЭС уже взяла на себя обязательства и ведет торговую деятельность по правилам, очень близким к тем, что существуют в ВТО, поскольку именно они легли в основу договора ЕАЭС. Мы не можем поднять пошлины, как нам вздумается, не можем давать запрещенные субсидии своим предприятиям,  потому что у нас есть обязательства. То есть мы сегодня уже выполняем обязательства, а между тем преимуществ никаких не имеем», – заключила Казакевич.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты не видят минусов в присоединении Беларуси к данной организации. По их мнению, страна, являясь членом ЕАЭС, уже выполняет обязательства очень близкие к тем,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рейс 7841. «Минск - Ленинград». История выжившей в авиатастрофе 1985 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика