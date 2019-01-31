|
29 января «Доброном» на Куйбышева, 13 распахнул свои двери для покупателей
01.02.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
«Доброном» на Куйбышева, 13 полюбился жителям города: современный и многофункциональный, он отвечает последним тенденциям мирового ритейла.
Широкое разнообразие товаров всех категорий по «добрым» ценам - это далеко не всё, чем радует брестчан супермаркет «Доброном». Прямо в торговом зале каждый покупатель может оценить настоящий кулинарный «фристайл»: здесь работает салат-бар, бургерная «лаборатория» для самостоятельного создания такого блюда, а также фуд-корт. Совсем, как в Европе! А может, даже лучше?
Свежая выпечка, копчености собственного производства, пицца и суши, фермерская продукция, свежие фрукты и овощи – перечислять достоинства супермаркета «Доброном» на Куйбышева, 13 можно долго, но лучше всего – зайти и обязательно оценить высокий класс этого магазина.
Не забудьте свою «Добрую карту»: фирменная дисконтная программа сети «Доброном» позволяет сэкономить до 5% от суммы покупки!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Доброном» на Куйбышева, 13 полюбился жителям города: современный и многофункциональный, он отвечает последним тенденциям мирового ритейла. Широкое разнообразие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)