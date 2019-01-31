29 января «Доброном» на Куйбышева, 13 распахнул свои двери для покупателей

«Доброном» на Куйбышева, 13 полюбился жителям города: современный и многофункциональный, он отвечает последним тенденциям мирового ритейла.



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Широкое разнообразие товаров всех категорий по «добрым» ценам - это далеко не всё, чем радует брестчан супермаркет «Доброном». Прямо в торговом зале каждый покупатель может оценить настоящий кулинарный «фристайл»: здесь работает салат-бар, бургерная «лаборатория» для самостоятельного создания такого блюда, а также фуд-корт. Совсем, как в Европе! А может, даже лучше?



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Свежая выпечка, копчености собственного производства, пицца и суши, фермерская продукция, свежие фрукты и овощи – перечислять достоинства супермаркета «Доброном» на Куйбышева, 13 можно долго, но лучше всего – зайти и обязательно оценить высокий класс этого магазина.



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