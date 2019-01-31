Пройдут «прямые линии» и прием граждан

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В субботу, 2 февраля, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с управляющим делами Несвиж-ского районного исполнительного комитета Ольгой Михайловной МЫШАЛОВОЙ.

4 февраля ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» с 10.00 до 11.00 проведет «прямую телефонную линию» о порядке награждения орденом Матери. На ваши вопросы ответит заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Надежда Владимировна СИНИЦЫНА по телефону 2-12-27.

5 февраля, с 14.00 до 16.00, в кабинете 313 Несвижского райисполкома прием граждан проведет депутат Минского областного Совета депутатов, депутат районного Совета депутатов Людмила Ивановна ВИТКО.