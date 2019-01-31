Для повышения продуктивности сахарных полей

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В понедельник на базе РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» обсуждались пути повышения продуктивности сахарных полей страны. Рабочее совещание было организовано по предложению ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» с целью рассмотрения общих организационных вопросов и вопроса по использованию полученных на РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» результатов испытаний иностранных гибридов сахарной свеклы при проведении тендерных закупок семян сахарной свеклы.

В мероприятии приняли участие заместители директоров по сырью четырех сахарных заводов страны, представители всех фирм-поставщиков семян сахарной свеклы на белорусский рынок, специалисты и сотрудники РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле», ГСХУ «Несвижская сортоиспытательная станция».





После приветственного слова к участникам совещания директора опытной научной станции Владимира Гнилозуба с докладом выступил заместитель директора по научной работе Юрий Чечеткин. Он привел историческую справку развития организации, основные направления деятельности, наличие, состояние и готовность материально-технической базы станции для выполнения работ по испытанию сортовых особенностей и продуктивности иностранных гибридов сахарной свеклы.

О методике и условиях проведения испытаний по оценке сортовых особенностей и продуктивности гибридов сахарной свеклы иностранной селекции рассказала ведущий научный сотрудник отдела агротехники сахарной свеклы, кандидат сельскохозяйственных наук Мария Гуляка.

Мария Игнатьевна отметила, что учеты и анализы будут проводиться по полевой всхожести, густоте стояния растений путем подсчета их во всех повторениях, по числу цветушных растений во всех повторениях. Учет болезней листового аппарата проведут согласно методике Института защиты растений. Урожайность определят путем взвешивания корнеплодов с каждой делянки, а технологические качества корнеплодов определят на автоматической линии «Венема».

Как подчеркнул исполнительный директор ассоциации «Белсахар» Федор Старостенко, отечественная наука не должна оставаться в стороне, поэтому при проведении тендера необходимо использовать полученные на РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» результаты испытаний гибридов сахарной свеклы. Но, так как станция является заинтересованным лицом, поскольку представляет на тендер собственные гибриды сахарной свеклы, было решено, что она будет предоставлять данные по испытанию сортовых особенностей и продуктивности только иностранных гибридов. Продуктивность гибридов опытной станции тендерная комиссия будет рассматривать по результатам производственных испытаний в сырьевых зонах сахарных заводов и на основании полученных данных госсортоиспытаний. Это предложение поддержали заместители директоров по сырью сахарных заводов.

— Сейчас сахарные заводы начинают работу с 1 сентября, поэтому нам предстоит подобрать именно те гибриды, которые к этому моменту могли бы обеспечить необходимую продуктивность, в первую очередь, по сахару, чтобы сахаристость корнеплодов была не ниже 16 %, — отметил Федор Старостенко.

Коллегиально было решено для гибридов Z-типа, предназначенных для ранней копки, дополнительно проводить, начиная с 1 июля, ежедекадно мониторинг динамики нарастания массы корнеплода и накопления сахара.

Также на совещании обсуждался вопрос совершенствования технологии возделывания сахарной свеклы и другие. По поручению первого заместителя председателя Минского облисполкома Игоря Макара, опытная научная станция должна организовать учебу специалистов свеклосеющих организаций, а также тех, кто занят на производстве и переработке сахарной свеклы.

Оксана ГРОХ.