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В Минске обсудили реализацию проектов в рамках Союзного государства

01.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске прошла встреча госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты с представителями государственных заказчиков программ и мероприятий Союзного государства от Республики, передает телеканал «МИР 24».

На встрече подвели итоги минувшего года и обсудили дальнейшее развитие совместных программ. В центре внимания были проекты в области оборонной промышленности, безопасности, военно-механического сотрудничества, медицины, генной инженерии и космической отрасли. Обсудили и будущую форму работы Союзного государства в целом. Перед началом совещания Григорий Рапота встретился с журналистами.

«Я оптимист по натуре, если мы не верим в то, что мы делаем, и чего мы добиваемся, то лучше и не браться. Будущее у нас есть, в какой форме оно будет, это рабочая группа должна определить. Вопрос заключается в том, какие будут наднациональные органы дополнительно к тем, которые уже есть, какие полномочия можно им передать без ущерба для собственного суверенитета и как этим все управлять. Вот в этом будет работа экспертов», – сказал Рапота.

Он также отметил, что необходимо тщательно выбирать программы для реализации в рамках Союзного государства. Инициаторы должны уделять внимание и доказательству значимости предлагаемых программ.



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Теги: Минск
 
 
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В центре внимания были проекты в области оборонной промышленности, безопасности, военно-механического сотрудничества, медицины, генной инженерии и космической...
 
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