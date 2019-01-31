Около 70 млн долларов потратили белорусы на видеоигры в 2018 году

В Беларуси годовой доход индустрии видеоигр за минувший год оказался на 8% больше, чем в предыдущем – 69,3 млн долларов. Соответствующие данные приводит компания NewZoo, пишет БЕЛТА .

В международном списке из сотни стран, потративших больше всего денег в минувшем году на видеоигры, Беларусь занимает 68 место между Сербией (74 млн долларов) и Пуэрто-Рико (67 млн долларов). В Восточной Европе страна опережает Хорватию (60 млн долларов) и Литву (52 млн долларов), устроившись на 11-й позиции.

Снижение дохода зафиксировано лишь в индустрии браузерных игр. По сравнению с 2017 годом доход сократился на 6,1%, а консольные показали рост на 10%. Активный рост прибыли наблюдается и от игр на смартфонах и планшетах – на 9% и 9,3% соответственно.

По словам экспертов, подобное положение на рынке видеоигр в Беларуси объясняется снижением цен на консоли предыдущих версий, желанием приобрести игровую станцию без трат на апгрейд и выходом важных для рынка игр-бестселлеров.

В области мобильных игр также наблюдается стабильный рост дохода на протяжении нескольких лет. Наибольшей популярностью пользуется World of Tanks PC. В конце 2018 года было зарегистрировано более двух миллионов учеток.