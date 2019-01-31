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Уроки мужества: минский хор узников концлагерей поет песни о войне

01.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Петь о войне. В Минске есть творческий коллектив, который состоит из бывших узников фашизма. В детстве им пришлось быть в концлагерях, переносить тяжелые пытки, но выжить вопреки обстоятельствам. Сейчас седовласые артисты посещают школы и гимназии и проводят уроки мужества. На одном из них побывал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

«Женя Дегтярева, 3 года, концлагерь в Германии. Я Дина Качан, 3 года, концлагерь «Озаричи», – говорит о сцены один из ветеранов.

Со сцены они вспоминают не чьи-то истории, а свои. Смело говорят о детстве, которое у них было одинаково тяжелым. Седовласые хористы – бывшие блокадники и узники концлагерей. Среди них ни одного профессионального вокалиста, но коллективу «Судьбы» уже 15 лет. Поют о войне.

«Лучше всего говорить правду о войне из уст тех, кто ее пережил, кто там страдал, – считает худрук коллектива бывших узников фашизма «Судьбы» Людмила Бурдыко.

Как попала в концлагерь, основательница хора Галина Змушко не помнит. Тогда ей было три года. Но дни, проведенные за проволокой, до сих пор перед глазами. Вот она видит, как умирающих людей гонят босяком по снегу, как шлангом избивают ее мать за то, что та сбегала в соседнюю деревню просить еды для детей.

«25 ударов, причем раздевали полностью, платье заворачивали и били. И мы, дети, бегали, плакали. Кричали. А мама вышла и говорит: «Детка, ты чего? Не плачь. Мне совсем не больно было!» Я так обрадовалась, что не больно. Была счастлива. Вот такая у меня память», – вспоминает Змушко.

За сохранение памяти о войне хор узников фашизма «Судьбы» в этом году получил специальную премию президента Беларуси – дипломы и финансовую помощь, так необходимую коллективу. Ежегодно хористы устраивают десятки выездных концертов. Выступают в школах, на заводах, в больницах и даже исправительных колониях. И всегда аншлаг, как и сейчас, в 55-й минской школе.

«Нам нужно знать о войне, понимать тот ужас, и знать, как им было тяжело», – ученица 6-го класса школы №55 г. Минска Анна Петровская.

С Аней согласен и девятиклассник Иван Наркевич.

- Подобная встреча, как сегодня, для вас познавательная?

- Да, конечно. У меня дедушку тоже забирали в концлагерь, из Гродно в Германию, он пробыл там две года.

Участники коллектива признаются: хоть годы берут свое, от приглашений выступить не отказываются. Ведь песнями они не только рассказывают о войне, но и учат молодежь ценить жизнь. Еще ветераны убеждены: все трудности преодолимы, надо только верить, как они в свое время верили в Победу.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Среди участников ни одного профессионального вокалиста, но коллективу «Судьбы» уже 15 лет. Поют о войне, ездят по школам
 
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