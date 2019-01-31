ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На II Европейские игры уже продано более 20 тысяч билетов

01.02.2019 00:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Подходит к завершению первый из трех этапов продажи билетов на II Европейские игры, которые примет Минск с 21 по 30 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже реализовано 20 тысяч 350 квитков, особым спросом пользуются церемонии открытия и закрытия мультифорума. Что касается спортивных состязаний, то наибольшее количество билетов пока куплено на легкую атлетику, художественную гимнастику, шоссейные велогонки, дзюдо, карате и стрельбу из лука.

На II Европейские игры уже продано более 20 тысяч билетов

Всего в свободную продажу поступят 381 тысяча билетов стоимостью от 5 до 50 белорусских рублей. Однако из-за возросшего интереса болельщиков ко вторым Европейским играм не исключено, что цена может измениться. Пока основные покупатели – это граждане Беларуси, Германии, Ирландии, Литвы, Польши и России.

Подробности в видеоматериале.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Подходит к завершению первый из трех этапов продажи билетов на II Европейские игры, которые примет Минск с 21 по 30 июня, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
ДТП в Борисове: легковушка слетела в котлован, вытягивали двумя эвакуаторами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика