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ДТП в Борисове: легковушка слетела в котлован, вытягивали двумя эвакуаторами
Новости Беларуси. В Борисове автомобиль попал в котлован. Вытаскивали его два эвакуатора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
ДТП произошло ночью. Водитель не справился с управлением и съехал в яму, вырытую в связи с проведением ремонтных работ по расширению дороги. К счастью, мужчина серьезно не пострадал.
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Новости Беларуси. В Борисове автомобиль попал в котлован. Вытаскивали его два эвакуатора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ДТП произошло ночью. Водитель не...
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