ДТП в Борисове: легковушка слетела в котлован, вытягивали двумя эвакуаторами

Новости Беларуси. В Борисове автомобиль попал в котлован. Вытаскивали его два эвакуатора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





ДТП произошло ночью. Водитель не справился с управлением и съехал в яму, вырытую в связи с проведением ремонтных работ по расширению дороги. К счастью, мужчина серьезно не пострадал.



